Che significato assume il Getsemani in questo contesto?

«La nostra appartenenza a Cristo dovrebbe renderci più umani. Non è sempre facile, soprattutto per chi viene ingiustamente depauperato. I valori che vengono dettati dal Vangelo sono di accoglienza, rispetto, amore, non chiusura o aggressività. C’è un discorso spirituale molto profondo, la vera battaglia è tra principati e potestà, come dice San Paolo, c’è qualcosa di diabolico dietro a tutta questa sofferenza. Usare la religione e Dio per giustificare la mia idea è molto grave. Mi fa spegnere la coscienza e mi fa sentire portatore di un potere che mi spinge a fare cose che non sono di Dio».

Il Getsemani non è dunque un luogo in cui estraniarsi dal mondo, è così?

«Sì, è così. Anzi, da qui ne percepisci di più il rimbombo e il grido. Ma in questa terra c’è anche una stratificazione di storia e di promessa, che richiede rispetto e relazione. Gerusalemme è come una sposa che non si concede a chi è di fretta».

