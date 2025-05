Il ciclismo vicentino cala un sestetto sulle strade del Giro d’Italia 2025, un numero record almeno per quanto riguarda gli anni Duemila. Dei sei nostri rappresentanti colui che vanta il maggior numero di presenze è Filippo Zana, portacolori del Team Jayco AlUla, alla sua sesta esperienza, il quarto Giro per Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), il terzo per Marco Frigo (Israel Premier Tech), mentre sono attesi al debutto Luca Mozzato (Arkea B&B Hotels), Davide De Pretto (Jayco AlUla) e Francesco Busatto (Intermarché Wanty).

Bisogna tornare indietro fino al 2004 per trovare sei vicentini nella corsa rosa – Faresin, Ferrigato, Furlan, Gobbi, Rebellin e Sella – mentre il record assoluto risale al 1998 quando i corridori berici atleti erano stati otto: Baldato, Boscardin, Casarotto, Cenghialta, Faresin, Ferrigato, Rebellin e Tronca.

Filippo Zana, 26 anni, originario di Cogollo del Cengio e residente a Piovene Rocchette, maglia n° 158, non ha mai saltato un Giro d’Italia da quando è professionista, a conferma del suo grande talento.

Con i suoi 37 anni – ironia della sorte, gli stessi del suo numero di maglia – Andrea Pasqualon, nato a Bassano e cresciuto ad Enego, è il più vecchio del gruppo berico ma anche quello con la maggior esperienza avendo disputato, oltre che tre Giri, anche quattro edizioni del Tour de Fracne. L’altopianese, da sempre un prezioso gregario, lavorerà per Antonio Tiberi, uno degli italiani più attesi.

Marco Frigo, 25enne di Cassola, n° 103, è l’unico vicentino ad avere vinto, peraltro con una fuga solitaria, una gara nel Tour Pro nel 2025, imponendosi nella terza tappa del Tour of the Alps (corsa a tappe tra le montagne disputata a ridosso della corsa rosa) che ha convinto i dirigenti a farlo correre al Giro, dove cercherà di fare il bis.

Davide De Pretto, 23 anni, numero di maglia anch’egli di Piovene come Zana, non figurava nella formazione iniziale del suo team viola ma è stato scelto in sostituzione di un compagno. Nonostante la giovane età vanta risultati di spicco, in primis la medaglia di bronzo ai campionati europei su strada in linea della categoria under 23.

Il più giovane della nostra pattuglia è Francesco Busatto, 22 anni, residente a Mussolente, matricola assoluta, vista che correrà (numero 92) per la prima volta un Grand Tour. Il ‘baby’ è stato catapultato tra i big quasi ‘saltando la categoria under 23, ma ha grande talento e coraggio: ora avrà una grande occasione per fare esperienza in mezzo a tanti campioni.

L’ultimo ‘arrivato’ (è stato convocato qualche giorno prima del via per il forfait in extremis di un compagno) è Luca Mozzato, il 27enne nativo di Arzignano e residente a Sarego, che vestirà il n° 25: debuttante nella corsa rosa, ha già alle spalle tre Tour de France, con nove piazzamenti all’attivo nei primi dieci. Lo scorso anno è giunto secondo al Giro delle Fiandre, ma quest’anno è stato frenato da alcuni infortuni e incidenti.

