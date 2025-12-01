Diciassette preti, di cui 16 africani e un asiatico. Sono i sacerdoti extradiocesani che risiedono nelle parrocchie vicentine, collaborando alle attività pastorali delle comunità che li ospitano e, soprattutto, dedicandosi allo studio: 12 studiano presso la Facoltà di Diritto Canonico a Venezia, 3 studiano presso l’Istituto di Liturgia pastorale di Padova, 2 studiano Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica del Triveneto a Padova. Le parrocchie che li accolgono si trovano a Vicenza, Montecchia di Crosara, Fontaniva, Creazzo, Tezze sul Brenta, Bassano del Grappa, Arzignano, Rosà, Schio e Piazzola sul Brenta.

«Sono preti che dai loro Vescovi hanno ricevuto la richiesta di specializzarsi in teologia pastorale, diritto canonico o liturgia per offrire un servizio qualificato nelle loro Diocesi – spiega il vescovo Giuliano Brugnotto -. L’ospitalità è sostenutadalla Conferenza episcopale italiana, che mette adisposizione un contributo pensato come compenso al servizio svolto nelle nostre comunità». «Aprire la mente e il cuore» Il Vescovo invita i fedeli dellecomunità che accolgono questi presbiteri a vivere questa esperienza come «uno scambio, un’opportunità di tenere aperta le mente e il cuore a quelle realtà che hanno tradizioni religiose e culturali diverse dalle nostre», e invita a non scoraggiarsi di fronte alle incomprensioni linguistiche: «Se questi preti trovano un contesto comunitario accogliente imparano la lingua più velocemente, si sentono valorizzati e offrono un servizio più qualificato. Mettiamoci nei loro panni: alcuni provengono da contesti linguistici davvero lontanissimi dai nostri. Impariamo a metterci nei panni dell’altro, così ci si aiuta reciprocamente».

Don Robert Lin, Myanmar

Le preghiere e i giochi coi ragazzi del campeggio della parrocchia, le celebrazioni delle Messe alla domenica, i servizi alla comunità. Da tre anni, don Robert Lin – 38 anni, originario del Myanmar- è ospitato nella canonica della parrocchia di Longara e da altrettanto tempo studia diritto canonico a Venezia. Ma fra una lezione e l’altra, anche il prete birmano si prodiga nel dare una mano alla comunità che lo ospita.

Don Robert alterna il racconto della sua esperienza in Italia alle foto: qui è in montagna coi ragazzi della terza media, in un’altra è in una malga illuminata dal sole dell’estate assieme ai bimbi di quinta elementare, in una terza il prete sorride coperto da un “poncho”, sotto la pioggia battente: sempre ad un campo scuola.

«Quando sono arrivato, ho chiesto di poter dare una mano in parrocchia. Nel mio percorso, finora ho incontrato due parroci – spiega don Robert – don Lino mi ha aiutato molto nell’apprendimento della lingua italiana. E assieme a lui, ho partecipato al campeggio delle classi della parrocchia: tenendo d’occhio i ragazzi, insegnando le preghiere, partecipando ai giochi». Il prete ne parla con entusiasmo. L’esperienza è seguita anche con don Ivan e don Luigino, parroci attuali. «Capita spesso che io celebri la Messa, mentre loro dicono l’omelia. Mi è anche capitato di celebrare da solo. La mia disponibilità è massima, quando non sono impegnato negli studi».

Don Samuel Aranmagrai, Camerun

«Quanto ci ha chiesto il vescovo Giuliano ci viene incontro: noi stessi, a volte, abbiamo chiesto di poter fare di più per la comunità di Vicenza che ci ospita». Don Samuel Aranmagrai è arrivato a Vicenza dal Camerun nel gennaio 2022 e da allora è ospitato nella canonica di Santa Bertilla.

«Quest’anno ho conseguito la licenza in diritto canonico, ora devo continuare con il dottorato» spiega il prete. Nel tempo libero «do una mano. Di fatto avviene soprattutto il sabato e la domenica, per le celebrazioni dell’Eucarestia. A seconda di quanto chiede il parroco, svolgo anche servizi settimanali e le confessioni». Don Samuel è favorito in questo dal buon livello che ha raggiunto nel parlare la lingua italiana. «L’ho imparata qui, prima non la conoscevo – spiega – come ospiti, dobbiamo cercare sempre di dare il meglio. Le relazioni si costruiscono ogni giorno e la cosa più importante è la missione. È chiaro che le difficoltà non mancano, mai – conclude il prete – ma è sempre possibile fare meglio, nella direzione indicata dal Vangelo».

Don Jean Claude Irankunda

«Il vescovo Giuliano ci ha incontrati mostrando il cuore di un padre. Ci ha detto che la Diocesi di Vicenza è lieta di accogliere i sacerdoti stranieri, a maggior ragione perché ha una lunga esperienza di vita missionaria avendo mandato tanti missionari nel mondo». Don Jean Claude Irankunda, 35enne originario del Burundi, ha apprezzato molto l’appello che il presule ha rivolto ai presbiteri stranieri ospiti in diocesi lo scorso 14 novembre.

In realtà, il sacerdote africano già si prodigava in questo senso. «Sono ospitato a Olmo di Creazzo – spiega – sono arrivato il 15 marzo e da subito ho chiesto a don Guido, il parroco, se potevo dare una mano in parrocchia». Don Jean Claude è stato ordinato prete sei anni fa. Studia diritto canonico a San Pio X a Venezia, in questi mesi per gli studi religiosi si è alternato fra la città lagunare e Verona. Pur se è passato meno di un anno dal suo arrivo, ha imparato bene l’italiano: «Anche grazie all’aiuto di suor Mariangela, del Centro Onisto – sottolinea – che mi ha fatto lezione». L’apprendimento della lingua è stato un passaggio fondamentale, tanto che ora il sacerdote africano può costituire un aiuto concreto per l’unità pastorale in cui è inserito: «Ogni domenica – riprende don Jean Claude – celebro due messe in italiano e una in francese. In aggiunta a questo cerco di dare una mano negli altri servizi rivolti ai fedeli, sempre nel tempo che rimane libero dagli studi». I servizi rivolti alla comunità sono «quelli che normalmente chiedono tutti i fedeli – spiega il prete – i cristiani vengono a confessarsi da me e a volte qualcuno mi chiede di venire a benedire le loro case».

Don Hugo Domingo Machado, Mozambico

«Il governo non voleva saperne di preti cattolici, così ha cacciato tutti i missionari. A Gorongosa non si è visto un prete per quasi trent’anni. Ma la Chiesa non era sparita, l’avevano custodita i catechisti. E quando sono arrivato come parroco, ho trovato cristiani in tutti i villaggi». Don Hugo Domingo Machado ha 40 anni, l’8 dicembre del 2023 è stato ordinato prete nella Diocesi di Beira, in Mozambico, e da un anno vive nella canonica di Tezze sul Brenta, dove è arrivato per studiare liturgia pastorale alla Facoltà di Santa Giustina, a Padova. Gli ultimi cinque anni da parroco li ha vissuti a Gorongosa, città che dà il nome all’omonimo parco naturale nei pressi di un massiccio montano dove ancora oggi risiedono gli ex guerriglieri che tra gli anni ’70 e ’90 hanno combattuto nella guerra civile contro il Governo mozambicano. «Quella del Gorongosa è una terra insaguinata – racconta don Hugo – e ancora oggi la politica crea divisioni. Però la Chiesa unisce. In parrocchia mi trovo persone di fazioni opposte. Abbiamo anche ricevuto un premio per la pacificazione».

È una popolazione molto povera quella che vive sulla montagna del Gorongosa, pratica un’agricoltura di sostentamento, «c’è un solo centro di salute, i bambini smettono presto di frequentare la scuola, soprattutto le ragazze, che devono sposarsi presto e cominciare a guadagnare». La povertà, però non rappresenta un ostacolo all’annuncio del Vangelo, anzi, dice don Hugo, «è un terreno fertile, perché c’è tanta umanità, tanta accoglienza».

Don Hugo parla italiano molto bene, la lingua ufficiale del suo Paese è il portoghese e quella locale con al quale è cresciuto, il “sena”. «Ma quando sono stato ordinato il Vescovo ha detto che dovevo imparare “ndau”, e così mi ha mandato per un anno nel distretto di Machanga, a 400 chilometri da Beira. Ad insegnarmi la lingua è stato un missionario italiano!». Don Hugo è quindi tornato a Beira, dove è rimasto per quattro anni nei quali ha diretto la radio diocesana, «la mia passione!», dichiara.

Per don Hugo studiare in Italia «è come realizzare un sogno, sto imparando molte cose, e capendo meglio molti aspetti della mia fede. E il freddo non mi dispiace. Lo ammetto, prima di partire ero un po’ preoccupato, così sono andato a parlare con don Maurizio (Bolzon, missionario fidei donum vicentino, ndr) che mi ha detto: verrai accolto bene. Ricordati solo di arrivare in orario e di chiudere la porta quando entri in una stanza».

Andrea Alba e Andrea Frison

© RIPRODUZIONE RISERVATA