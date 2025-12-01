La vittoria per 1-0 nel big-match («La più bella partita della stagione», ha detto a fine gara mister Fabio Gallo) di domenica 30 novembre contro il Lecco, distanziato ora di 12 punti (massimo vantaggio della stagione), ha regalato al L.R. Vicenza il titolo platonico di campione d’inverno, ma significativo in quanto conquistato con ben 3 giornate di anticipo, ossia quelle che mancano da qui alla fine del girone d’andata, tutte di domenica con inizio alle 14.30: le trasferte consecutive in casa del Novara (il 7 dicembre) e della Pergolettese (il 14) e la sfida al Menti contro la Triestina (il 21 dicembre), prima della pausa natalizia. In particolare il successo in uno stadio Menti strapieno e con una coreografia da serie A tra sciarpe e bandiere, potrebbe risultare ancora più determinante nella corsa promozione.

Con un bottino parziale di 13 vittorie e 3 pareggi – unica squadra del calcio professionistico italiano, dalla serie A alla C, ancora imbattuta – è un ritmo indiavolato quello della squadra biancorossa, che in casa ha vinto tutte le nove partite disputate, per la gioia dei tifosi. Eppure la statistica evidenzia un dato sorprendente: se si confronta lo scorso campionato del girone A di serie C, sempre dopo 16 giornate, caratterizzato dal testa a testa tra il Padova (poi giunto primo e promosso direttamente tra i cadetti) e il Vicenza, proseguito per tutta la stagione, emerge che i biancoscudati correvano ancora più forte. Il bilancio, anche in questo caso parziale, era di 14 successi e 2 pari, con il Padova che ha poi chiuso il girone d’andata a quota 51 (16 vittorie e 3 pareggi), con 8 lunghezze di vantaggio sul “Lane”, che nel girone d’andata ha ottenuto 43 punti, con 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, la prima (0-1) rimediata nello scontro diretto allo stadio Euganeo, poi risultato decisivo nella classifica finale. Dopo 16 giornate il vantaggio del Padova sul Vicenza era invece di 7 punti, che significa che l’attuale squadra allenata da mister Fabio Gallo vanta al momento 5 punti in più rispetto a dodici mesi fa, con un’altra ciliegina della torta, oltre all’imbattibilità, ossia l’en-plein allo stadio Menti (9 vittorie su 9).

Nel girone di ritorno dello scorso campionato il Vicenza era riuscito a recuperare ben 11 punti sul Padova – massimo ritardo di 10 lunghezze ma poi la compagine allenata da Stefano Vecchi è stata in vetta alla classifica di 1 punto – a causa del vistoso rallentamento da parte dei patavini che hanno perso quattro volte, con un bilancio di 35 punti rispetto ai 51 dell’andata per un totale di 86. Il L.R. Vicenza aveva chiuso a quota 83, un risultato che statisticamente quasi sempre garantisce il primo posto in classifica in serie C.

Luca Pozza

