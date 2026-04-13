Quasi 40 mila persone sarebbero fuggite dal Libano alla Siria. E le conseguenze dalle chiusura dello stretto di Hormuz â€œrischiano di essere profonde e durature ben oltre i confini della regione – si legge nel report di Caritas -. I Paesi a basso reddito che dipendono dalle importazioni energetiche saranno i primi e i piÃ¹ colpiti dallâ€™impennata dei prezzi, con effetti diretti sulla disponibilitÃ di cibo, fertilizzanti e beni essenziali”.

Gli stessi interventi umanitari sono messi in crisi dallâ€™aumento dei costi energetici. Ãˆ quello che negli ultimi tre anni abbiamo visto accadere a Gaza. E che ora potrebbe ripetersi su una scala drammaticamente piÃ¹ grande.

Andrea Frison

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