Prosegue lâ€™iniziativa dei volontari della Fondazione Homo Viator, punto di riferimento per i pellegrini che giungono a Roma a piedi o in bicicletta. Grazie a un accordo siglato lo scorso dicembre tra don Raimondo Sinibaldi e il cardinale Mauro Gambetti, Ã¨ stata rinnovata per tre anni la collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e la Fondazione Homo Viator San Teobaldo, giÃ Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.

Lâ€™iniziativa coinvolge oltre 150 volontari a supporto del personale della Basilica di San Pietro nel progetto di accoglienza dei pellegrini che, provenienti dalla Romea Strata e dai cammini che hanno Roma come meta finale, arrivano in Basilica per ritirare il Testimonium, a condizione di aver percorso almeno 100 chilometri a piedi oppure 200 in bicicletta.

Lâ€™idea del progetto nasce piÃ¹ di quattro anni fa dalla volontÃ di rendere il ritiro del Testimonium non solo il coronamento di un importante momento del cammino del pellegrino, ma un vero e proprio atto di accoglienza in quella che rappresenta la sede della spiritualitÃ mondiale, anche in considerazione del Giubileo che si Ã¨ appena concluso. Unâ€™iniziativa che ha superato ogni piÃ¹ rosea aspettativa: oltre ai 150 volontari attivi, sono in lista dâ€™attesa altrettanti candidati provenienti dallâ€™Italia e da molti altri Paesi del mondo.

Per loro la Fabbrica di San Pietro mette a disposizione un appartamento nel quale, ogni quindici giorni, quattro volontari si alternano nel servizio. La Fabbrica, istituita nel 1506, Ã¨ lâ€™ente che cura la Basilica Vaticana in tutti i suoi aspetti, compresa lâ€™accoglienza di visitatori e pellegrini.

Tutti i partecipanti, dopo una formazione specifica, svolgono il servizio con grande dedizione, vivendo momenti di intensa emozione per la gratitudine di-mostrata dai pellegrini, accolti spesso anche con un abbraccio. Il rinnovo dellâ€™accordo con la Fabbrica di San Pietro Ã¨ testimonianza del loro prezioso contributo.

A suggello di questo felice connubio, lo scorso 26 novembre i volontari in servizio in piazza San Pietro hanno vissuto unâ€™emozione indimenticabile incontrando Papa Leone XIV: un riconoscimento significativo per chi ogni giorno accoglie i pellegrini in arrivo con ascolto, orientamento e un sorriso.

Â«Siamo veramente orgogliosi di questo accordo, che ci permette di supportare lâ€™ente che rappresenta e gestisce la meta di tutti i pellegrini che giungono a Roma, indipendentemente dal cammino intrapresoÂ», afferma Aleksandra Grbic, coordinatrice di Romea Strata per la Fondazione Homo Viator.

Lo scorso giugno 2025 la Romea Strata ha ottenuto dal Consiglio dâ€™Europa il riconoscimento di Itinerario Culturale. Si tratta di un cammino europeo che collega il Nord-Est del continente a Roma, attraversando sette Paesi: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Italia. Ãˆ il piÃ¹ lungo itinerario verso Roma da Est, un mosaico di vie storiche percorse nei secoli da pellegrini, mercanti, soldati, scienziati e missionari.

Oggi la Romea Strata rappresenta un cammino di spiritualitÃ , cultura e incontro, capace di unire tradizioni, paesaggi e memorie diverse in unâ€™unica grande esperienza a piedi. Per ulteriori informazioni Ã¨ possibile visitare il sito www.romeastrata.org/tappe-a-piedi.

