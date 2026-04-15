Sono state oltre 102mila le richieste dâ€™aiuto arrivate nel 2025 a Telefono Amico Italia nelle 15 ore giornaliere in cui, attualmente, Ã¨ attivo il servizio, ovvero dalle 9 del mattino a mezzanotte. Ma le persone che lâ€™organizzazione riesce ad aiutare potrebbero essere molte di piÃ¹ se il servizio fosse potenziato cosÃ¬ da essere attivo 24 ore su 24.

Â«Ãˆ il nostro obiettivo per il 2026 â€“ dichiara Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia â€“ essere presenti anche nelle ore notturne, momenti che per tante persone sono i piÃ¹ difficili da sopportare. Abbiamo stimato che, in un anno, se fossimo presenti anche la notte, potremmo ricevere circa 10.000 chiamate notturne. Inoltre, nelle attuali 15 ore di servizio ininterrotto non riusciamo a rispondere a tutte le persone che chiamano: anche se abbiamo quasi 700 volontari molte telefonate rimangono senza risposta. Allungando le ore di attivitÃ potremo aiutare ancora piÃ¹ personeÂ».

In alcuni particolari momenti dellâ€™anno, come le feste di Natale e Pasqua, lâ€™organizzazione attiva delle maratone di ascolto notturno straordinario e in tanti colgono questâ€™occasione per rivolgersi a Telefono Amico Italia. Nelle due notti tra il 24 e il 26 dicembre 2025, ad esempio, sono state 113 le chiamate arrivate al numero unico nazionale 02.23272327; nelle due notti del weekend di Pasqua di questâ€™anno, invece, sono state 54. Durante le notti natalizie hanno chiamato in prevalenza uomini (60%), per lo piÃ¹ adulti e i problemi piÃ¹ comuni che hanno spinto a rivolgersi ai volontari sono stati la solitudine, il disagio psicologico e tematiche esistenziali. A Pasqua, invece, sono state piÃ¹ le donne a chiamare (52%), sempre adulte e in prevalenza per bisogno di compagnia, malessere interiore e problemi nelle relazioni. Â Telefono Amico Italia mette a disposizione tre servizi con tre modalitÃ diverse di ascolto: oltre al servizio telefonico, la chat di whatsapp, al numero 324 011 7252, e quello via email attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it.

Nel 2025 lâ€™86% dei contatti – in media 280 al giorno e 18 ogni ora di servizio – Ã¨ arrivato da telefono, lâ€™11% da Whatsapp e il 3% attraverso email. Hanno contattato Telefono Amico Italia piÃ¹ donne (57%) che uomini (43%); la prevalenza femminile si riscontra in tutti e tre i servizi, ma piÃ¹ accentuata nei messaggi whatsapp e email. Lâ€™etÃ di chi contatta lâ€™organizzazione differisce, invece, a seconda dello strumento. Se, infatti, tra gli utenti complessivi e tra quelli che telefonano prevalgono gli adulti tra i 36 e i 65 anni, chi usa whatsapp e lâ€™email Ã¨ in maggioranza un giovane, tra i 15 e i 35 anni. I problemi che portano le persone a contattare Telefono Amico Italia sono soprattutto quelli legati allâ€™area del sÃ© (62%), in particolare solitudine, disagio psicologico e tematiche esistenziali, e a seguire quelli relativi alle relazioni (23%). Per rendere il servizio dâ€™ascolto notturno disponibile tutto lâ€™anno ed essere presenti 24 ore su 24, Telefono Amico Italia lancia la campagna di raccolta fondi Una luce nella notte. Â«Per essere sempre presenti dobbiamo poter formare circa 100 volontari in piÃ¹ e mantenere la struttura attiva per questo servizio ulteriore â€“ aggiunge Cristina Rigon â€“ e per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tuttiÂ». Eâ€™ possibile donare sul sito https://telefono-amico-italia-odv.riseact.site/campaigns/unalucenellanotte.

Â© 9Colonne