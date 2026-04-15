Visto da qui è difficile, non immaginabile, pensare ad undici milioni di persone che si alzano e scappano. Senza nulla, se non quel poco che hanno in mano, a volte nemmeno quello. Tenendosi stretti i bimbi che piangono, cercando di salvare loro e sé stessi. C’è un Paese africano, un grande Stato adagiato nella valle del fiume più lungo del mondo, dal quale sono sfollati l’equivalente degli abitanti del Veneto, del Friuli e dell’Emilia Romagna. Tutti insieme. Dal 15 aprile del 2023, sono più di 11 milioni le persone che in Sudan sono state costrette a scappare dalle loro case e a spostarsi in altre regioni o in altri Stati, per sopravvivere ad una guerra di tremenda violenza. Un conflitto di cui nei media internazionali si parla pochissimo, ma che per i suoi effetti è forse il più grave fra quelli in corso.

La guerra

«Stiamo entrando nel quarto anno di guerra, ormai. È una tragedia enorme e non si vede una soluzione. C’è un negoziato tra le parti ma è quasi morto, non vedo una volontà di fermarsi. La comunità internazionale, a partire dall’Unione Europea, non si è mai impegnata dal 2023 ad oggi per risolvere questa situazione». Le parole di Abdelaziem Ali Adam, più semplicemente Azim, tradiscono il dolore per la propria terra lontana, insanguinata e lacerata. Azim lavora per il Centro Astalli di Vicenza, nato nel Sud Sudan e poi cresciuto nella capitale Khartoum, è arrivato in Italia nel 1994. Dopo aver vissuto in prima persona l’esigenza di spostarsi dal Paese Natale, oggi Azim è operatore legale del Centro e segue proprio accoglienza e integrazione sociale dei rifugiati.

«È una guerra civile. Ma le fazioni sono sostenute da Stati stranieri. L’Egitto, ad esempio, che considera il Sudan “il suo giardino di casa” e ritiene pericoloso un autentico sviluppo di movimenti democratici in quest’area» osserva Azim. L’operatore di Astalli riassume per sommi capi le fasi del conflitto. Dal termine della precedente guerra civile nel 2019 nel Paese africano – multietnico e a grande maggioranza musulmana – si era instaurato un governo a guida civile-militare, soppiantato nel 2021 per volontà dell’esercito alleato alla seconda milizia del Paese: i paramilitari delle RSF (Rapid Support Forces), prevalentemente di etnia araba. L’alleanza fra le due fazioni si è rotta il 15 aprile 2023. «L’esercito regolare chiedeva una smilitarizzazione delle RSF, gli altri rispondevano che servivano almeno dieci anni per arrivarci. A monte, c’è il fatto che dalla fine degli anni ’80 l’esercito sudanese è monopolizzato dal movimento isla-mico dei Fratelli Musulmani – riprende Azim – il negoziato è diventato conflitto aperto. Inizialmente, secondo il racconto di tanti, l’esercito e il movimento islamico ritenevano di poter annientare in poco tempo le RSF. Pensavano di essere più forti, avendo artiglieria, marina e aviazione. In realtà le RSF hanno ottenuto il supporto degli Emirati Arabi Uniti, droni e munizioni».

La guerra sudanese, come tante guerre africane, ha visto l’inserimento di altri attori regionali. Lo scenario complessivo sembra vedere da un lato le RSF supportate da Emirati, Uganda ed Etiopia. Dall’altro l’esercito regolare sostenuto da Egitto e Arabia Saudita. Ci sono anche gli americani: gli Usa starebbero con la fazione delle RSF. «Nelle scorse settimane gli Usa hanno dichiarato forze terroriste i Fratelli Musulmani in molti Paesi mediorientali, Egitto compreso – riprende Azim appoggiano la fazione opposta, quindi le RSF». Il conflitto vede ora le RSF attestate nel Darfur e nella parte sud-occidentale del Paese, l’esercito regolare nel nord e nell’est. «La capitale di fatto ora è Port Sudan sulla costa, il governo dell’esercito è lì. Khartoum che era in mano alle RSF è stata riconquistata un anno fa dall’esercito ma ora è una città fantasma – sottolinea Azim – un attacco brutale, sembra che per prenderla abbiano usato delle armi chimiche. In ogni caso, il centro cittadino è invivibile. Pochissime persone sono lì». Su come il conflitto andrà avanti non c’è certezza: non si può escludere che il Paese si spacchi definitivamente a metà.ù