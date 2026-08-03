Per i cinquanta giovani che quest’anno hanno seguito il percorso diocesano di Missio Giovani è arrivato il tempo della partenza. Le esperienze estive, che rappresentano il momento culminante degli incontri svolti da novembre a maggio, consisteranno in tre o quattro settimane accanto ai missionari italiani nel Sud del mondo e nei contesti di frontiera, condividendo la quotidianità delle comunità locali.

Le destinazioni saranno Brasile, Guatemala, Ecuador, Kenya, Thailandia, Sierra Leone, Camerun, Costa d’Avorio, India e Albania. Luoghi molto diversi tra loro, accomunati dalla stessa convinzione: la missione è prima di tutto un incontro capace di cambiare il modo di guardare il mondo e di vivere la propria quotidianità.

Tra i giovani in partenza c’è Anna De Marzi, 21 anni, di Valdagno, che dal 3 agosto vivrà la sua seconda esperienza missionaria presso la Missione della Consolata di Loiyangalani, nel Kenya settentrionale, sulle rive del lago Turkana.

«Mi aspetto di ritrovare quel tempo lento che avevo scoperto in Guatemala lo scorso anno. Sono esperienze che fanno emergere parti profonde di noi, soprattutto nei momenti più semplici e autentici. Vorrei imparare ancora di più ad apprezzare le piccole cose che, nella nostra quotidianità, troppo spesso diamo per scontate».

Anche Mattia Vicentin, 28 anni, di Chiampo, è in partenza. La sua destinazione sarà la Thailandia, dove vivrà alcune settimane accanto ai missionari saveriani impegnati in progetti educativi, di accoglienza e di dialogo interculturale.

«La parola che porto con me da questo percorso è “connettersi”. Connettersi ai luoghi che abitiamo, alle persone che incontriamo e imparare a stare davvero nel presente. Fermarsi non significa perdere tempo: significa accorgersi di ciò che ci circonda e lasciarsi cambiare».

Negli ultimi cinque anni Missio Giovani ha coinvolto centinaia di giovani, diventando un punto di riferimento per la formazione missionaria della Diocesi di Vicenza. Non è semplicemente un percorso che prepara a un’esperienza estiva di volontariato, ma un cammino che accompagna i giovani a mettersi in gioco, a conoscersi più in profondità e a lasciarsi trasformare dall’incontro con gli altri.

L’anno appena concluso è stato ricco di appuntamenti, ma il valore del percorso si è costruito soprattutto nel lavoro silenzioso che lo sostiene: incontri di programmazione, formazione, verifica e discernimento, momenti di confronto tra équipe, commissioni e volontari che hanno permesso di dare continuità e qualità alla proposta. Accanto ai grandi eventi è cresciuta una comunità di giovani che sceglie di camminare insieme, condividendo tempo, idee e responsabilità.

Il nuovo percorso di Missio Giovani Vicenza ripartirà nel mese di ottobre e sarà rivolto ai giovani tra i 20 e i 35 anni. Per informazioni è possibile scrivere a missiogiovani.vi@gmail.com oppure seguire i canali social di Missio Giovani Vicenza.

Federico Vaccari

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