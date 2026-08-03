Ad accogliere i giovani pellegrini che da tutta Europa giungono in questi giorni a Santa Maria degli Angeli per ricevere il Perdon d’Assisi ci sono anche due giovani e sorridenti frati vicentini. Sono fra Filippo Jacolino (a destra) e fra Davide Xompero (a sinistra). Davide, ancora in formazione, è alla Porziuncola per aiutare la comunità in questi giorni di particolare affluenza di visitatori. Filippo, che ha già emesso i voti perpetui e nel 2023 è stato ordinato sacerdote, è invece qui di casa da ormai quattro anni, occupandosi in particolare di pastorale giovanile e vocazionale.

«Il 2 agosto alla Porziuncola – ci racconta – è sempre molto sentito, ma quest’anno lo è in modo particolare, come momento culmine del Giubileo per gli 800 anni della morte di Francesco». Per questo le celebrazioni del Perdon d’Assisi, precedute come sempre dalle diverse marce francescane che portano centinaia di giovani a confluire a Santa Maria degli Angeli, saranno seguite dal Meeting internazionale di giovani GO! (Va’, Francesco e riparti per la mia casa), che si svolgerà nello stesso luogo dal 3 al 6 agosto.

«Abbiamo oltre 3 mila iscritti – spiega fra Filippo –: sono giovani dai 18 ai 33 anni legati alle nostre fraternità francescane e provengono da tutta Europa, in particolare da Italia, Spagna, Croazia e Francia. Abbiamo organizzato queste giornate pensando al celebre Capitolo delle stuoie, la prima grande assemblea generale dei frati francescani, che si svolse qui ad Assisi nel 1221. Proponendo gli incontri sotto forma di workshop, ciascuno avrà diritto di parola, tutti potranno raccontare la bellezza e le difficoltà della propria esperienza di fede».

Per tre giorni, dunque, Assisi sarà animata da decine di incontri e laboratori dove si rifletterà sulla fede e sull’esperienza di Francesco e Chiara con i linguaggi della poesia, della letteratura, del teatro e della musica.

Anche l’accoglienza sarà nel segno della semplicità e della Provvidenza: «Ai giovani che arriveranno qui ad Assisi – racconta fra Filippo – sarà richiesta una minima quota di contributo spese. Per questo evento abbiamo riattivato la “questua” e subito abbiamo visto crearsi una rete di solidarietà alimentare sorprendente che ci permetterà di dare da mangiare a tutti praticamente gratis. Siamo molto grati a quanti si stanno facendo strumento della Provvidenza. Del resto Assisi è sempre così: nelle piccole cose si fa esperienza di Dio e si riscopre l’essenziale!».

Il Meeting si chiuderà giovedì 6 agosto con la Messa presieduta da papa Leone, che incontrerà i giovani partecipanti affidando loro il mandato a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana.

Alessio Graziani

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