McDonald’s al fianco di Caritas Diocesana Vicentina, per offrire un sostegno alle oltre cento persone in uno stato di grave marginalità che ogni giorno frequentano, a pranzo e a cena, la mensa di Casa Santa Lucia.

Anche quest’anno la multinazionale, tramite la licenziataria Emmepi s.r.l. di Torri di Quartesolo, ha infatti deciso di donare ogni martedì, per dieci settimane consecutive (dal 24 marzo al 26 maggio), 150 pasti composti da un doppio cheeseburger, una mela e una bottiglietta d’acqua. I pasti vengono distribuiti dai volontari Caritas che ogni giorno sono attivi in Casa Santa Lucia per preparare e distribuire agli ospiti i pranzi e le cene. La donazione è parte dell’iniziativa di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS “Sempre aperti a donare”, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

«Desideriamo esprimere un vivo ringraziamento a McDonald’s e Emmepi per questa importante donazione – sottolinea don Enrico Pajarin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina –. La mensa di Casa Santa Lucia non riuscirebbe a soddisfare tutte le moltissime quotidiane richieste di aiuto se non fosse sostenuta da numerose testimonianze di generosità come questa. Grazie, quindi, per aver voluto esprimere anche quest’anno un gesto di concreta solidarietà».