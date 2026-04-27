Ancora un trionfo per il Famila Schio che domenica sera, in un PalaRomare tutto esaurito e con un tifo alle stelle, ha sconfitto l’Umana Reyer Venezia nella “bella” dei play-off di basket femminile, conquistando il 14° tricolore della storia. Un match bellissimo – trasmesso in diretta da Raisport, con ascolti elevati, così come era avvenuto anche in gara1 e gara2 – deciso solo nel finale. Una vittoria d’orgoglio, sacrificio e determinazione a spese di Venezia, l’avversaria principale negli ultimi anni, che si è dimostrato avversario ostico e mai domo sino agli ultimi istanti. La formazione di coach George Dikeoulakos, subentrato a fine marzo a Victor Lapena, ha condotto la gara dall’inizio portandosi sino a un massimo di +17 nel secondo quarto. Brava la Reyer a restare in partita, avvicinandosi sino a -4, rendendo così il finale palpitante, con le padrone di casa che hanno chiuso la contesa sul 70-64. Il Famila a sorpresa aveva perso la prima partita a Schio – per quella che ha rappresentato l’unica sconfitta a livello nazionale, a conferma della stagione straordinaria – ma poi è arrivato il riscatto con il successo al palasport “Taliercio” di Mestre, rimandando tutto a gara3.

Si è trattato di una serata speciale soprattutto per Giorgia Sottana, capitana del Famila, ancora una volta protagonista con canestri importanti e tiri liberi in cui si è dimostrata infallibile. La 37enne guardia ha chiuso la carriera, dopo 140 partite e 1.376 punti in maglia azzurra, con una bacheca personale in maglia orange contraddistinta da 9 scudetti, 12 edizioni della Coppa Italia e 9 della Supercoppa Italiana. Tra i tanti messaggi di stima che sono stati indirizzati alla capitana, quello del presidente della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Giovanni Petrucci che ha voluto salutare una delle giocatrici più forti del basket donne italiano: “Grazie Giorgia, per tutto quello che hai fatto nel corso della tua carriera. Ti auguro tutto il meglio per il prosieguo della tua vita. Te lo meriti!”.

In Eurolega, la massima competizione internazionale, le vicentine sono giunte ad un passo dalla final-six, venendo eliminate proprio dalla Reyer Venezia, contro la quale è poi è arrivato il riscatto nella finale scudetto.

UN ALBO D’ORO RICCHISSIMO

E’ un albo d’oro ricchissimo quello che può vantare il Famila Schio, al punto da essere uno dei club più vincenti non solo del basket femminile, ma di tutto lo sport italiano. La bacheca comprende infatti 44 titoli a livello nazionale (14 scudetti, 16 edizioni della Coppa Italia e 14 della Supercoppa Italiana), ma anche tre trofei internazionali, la Coppa “Liliana Ronchetti”, vinta nel 2001 e 2002, e l’Eurocup nel 2008, che rappresentavano le seconde manifestazioni europee per club dopo la Coppa dei Campioni, diventata poi Eurolega. Da rimarcare che tutti questi trofei sono stati vinti negli Anni Duemila (ad eccezione delle prime due Coppe Italia) e che comunque la formazione vicentina è stata sempre grande protagonista nell’ultimo quarto di secolo se si considera che oltre agli scudetti conquistati è stata sconfitta nella finale play-off nove volte (dal 1995 al 2021), mentre nel 2020 il tricolore non è stato assegnato per l’emergenza Covid.

Ecco di seguito i titoli vinti con il relativo anno.

SCUDETTI: 14

2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023, 2025, 2026

COPPA ITALIA: 16

1996, 1999, 2004, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

SUPERCOPPA ITALIANA: 14

2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025

COPPA “LILIANA RONCHETTI”: 2

2001 e 2002

EUROCUP: 1

2008