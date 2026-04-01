La nutria Ã¨ ormai parte del paesaggio quotidiano. Si vede sbucare tra lâ€™erba, muoversi lenta lungo gli argini e nuotare nei corsi dâ€™acqua. Una presenza diventata familiare che perÃ² crea delle criticitÃ . Questo roditore, originario del Sud America e introdotto in Italia per lâ€™allevamento da pelliccia, oggi vive stabilmente anche nel territorio vicentino: Â«Una presenza copiosa che, scavando le proprie tane negli argini, li indebolisceÂ», spiega il comandante della polizia provincialeÂ Gianluigi MazzuccoÂ Â«questi vuoti poi cedono, con rischi anche gravi per la sicurezza delle persone e per la tenuta idraulica. Creano anche danni alle coltivazioni, dato che Ã¨ un animale erbivoroÂ».

CENSIMENTO IMPOSSIBILE

Quantificare il fenomeno non Ã¨ semplice: Â«Un censimento non esisteÂ», chiarisce Mazzucco. I dati disponibili nel Vicentino riguardano solamente gli abbattimenti: dai 372 capi del 2023 ai 911 del 2024 fino ai 1.650 del 2025. Numeri in crescita: Â«Aumentano sia gli abbattimenti sia la presenza dellâ€™animaleÂ Â», osserva il comandante. Le operazioniÂ coinvolgono la Polizia Provinciale e i volontari abilitati. Questi ultimi ricevono incentivi economici per ogni capo e per ogni uscita, con ulteriori interventi sostenuti da 97 mila euro di fondi regionali. Lâ€™obiettivo infatti Ã¨ il contenimento dellâ€™animale tramite uccisione: Â«La nutria non si puÃ² eradicare, si puÃ² solo mantenere la popolazione sotto una certa sogliaÂ», continua il comandante.

STRUMENTI DIVERSI

Una problematica di gestione ambientale e di convivenza uomo-animale che perÃ² si deve confrontare con una sensibilitÃ pubblica in evoluzione, che si chiede se il problema puÃ² essere affrontato anche con strumenti diversi. Secondo il biologo ed esperto della specieÂ Samuele Venturini,Â che da anni si occupa di gestione faunistica, il nodo non Ã¨ solo contenere, ma capire come farlo in modo efficace nel tempo. Â«Il problema esiste – chiarisce – ma bisogna interrogarsi sui metodiÂ». Lâ€™abbattimento, infatti, ampiamente utilizzato perchÃ© dÃ risultati immediati e visibili, rischia di produrre effetti opposti nel medio periodo. Â«Quando si crea un forte disturbo, gli animali sopravvissuti si spostano, cambiano comportamento e diventano piÃ¹ difficili da intercettare. Ma soprattutto si attiva una risposta biologicaÂ». Ãˆ qui che entra in gioco un meccanismo meno noto: la nutria, in condizioni normali, regola la propria riproduzione in base alle risorse disponibili. In presenza di spazio limitato e poco cibo puÃ² ridurre naturalmente il numero di piccoli. Â«Se perÃ² si interviene con abbattimenti, liberando spazio e creando stress, la risposta Ã¨ lâ€™opposto: aumentano i nati, si anticipa la maturitÃ sessuale e la popolazione cresce piÃ¹ velocementeÂ». Non solo: gli individui si disperdono in nuove aree, portando il problema anche dove prima non câ€™era. Da qui lâ€™idea di agire in modo diverso, intervenendo non solo sulla mortalitÃ , ma anche su natalitÃ , comportamento e ambiente.

Una prima strada Ã¨ la sterilizzazione chirurgica, giÃ applicata in contesti circoscritti come parchi, giardini e aree recintate. Â«Funziona perchÃ© blocca la riproduzione senza eliminare gli animali – spiega Venturini -. Inoltre gli individui sterilizzati continuano a difendere il territorio, impedendo lâ€™ingresso di altri esemplari fertiliÂ». Il risultato, nel tempo, Ã¨ una riduzione progressiva della popolazione. Il costo iniziale Ã¨ piÃ¹ elevato rispetto allâ€™abbattimento, ma si tratta di un intervento una tantum, con effetti che si distribuiscono negli anni. Esperienze come quella di Sesto San Giovanni, nel Milanese, mostrano come questo approccio possa dare risultati concreti, se accompagnato da un monitoraggio costante.

DISSUASIONE

Accanto alla sterilizzazione, câ€™Ã¨ la dissuasione. Â«Abbiamo testato dispositivi a ultrasuoni che disturbano i roditori e li spingono ad allontanarsi dai luoghi antropizzatiÂ». Una soluzione utile soprattutto in ambito agricolo o privato, dove lâ€™obiettivo Ã¨ proteggere aree specifiche. In questo caso non si elimina la presenza della specie, ma la si sposta verso contesti meno sensibili, dove lâ€™impatto Ã¨ minore. Il terzo livello riguarda la gestione degli habitat. Â«Molto dipende da come teniamo gli arginiÂ», osserva Venturini.

INCOLTO FUNZIONALE

Â«Se eliminiamo tutta la vegetazione, la nutria scava di piÃ¹ e si avvicina ai campi. Se invece lasciamo radici, arbusti e alberi, tende a restare vicino allâ€™acquaÂ». Da qui la proposta dellâ€™incolto funzionale: lasciare una fascia di vegetazione spontanea tra canale e coltivazione. Uno spazio che riduce il rischio per i mezzi agricoli, limita il contatto diretto con le colture e favorisce la presenza di predatori naturali. In parallelo, si possono adottare soluzioni di ingegneria ambientale, come le reti anti-nutria, per proteggere i tratti piÃ¹ fragili.

Non si tratta di negare il problema, ma di affrontarlo anche con strumenti diversi e integrati, non solo con quelli oggi prevalenti. Â«Le alternative esistonoÂ» conclude Venturini Â«e vanno affiancate e sostenute nel tempoÂ».

Se i dati mostrano che gli abbattimenti, da soli, non portano a una riduzione stabile della specie, la domanda diventa inevitabile: perchÃ© non iniziare a sperimentare anche altre strade, costruendo una gestione piÃ¹ efficace e piÃ¹ lungimirante?

Giada ZandonÃ

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