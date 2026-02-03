Quella che descrive il mondo di preadolescenti e adolescenti è spesso una «narrazione tossica e polarizzante e comunque auto consolatoria per gli adulti che non sanno come porsi di fronte a una società molto complessa e intrisa di contraddizioni».

Marco Lo Giudice è il vicepresidente di Adelante, cooperativa sociale bassanese con una lunga esperienza nel campo degli interventi educativi rivolti a ragazzi e ragazze. Lo Giudice sarà uno dei relatori che interverranno nel ciclo di incontri intitolato “Ci conoscete davvero? – Preadolescenza, un universo da esplorare”, organizzato dal Centro culturale San Paolo e dall’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi.

È possibile scattare una “fotografia” dei preadolescenti di oggi?

«È molto difficile perché oggi ci si polarizza su tutto, specialmente sulle giovani generazioni. I ragazzi e le ragazze di oggi sono portatori di istanze di cui spesso non sono consapevoli e che il mondo adulto non si sforza di comprendere. Così su di loro si scaricano luoghi comuni colpevolizzanti, come avvenuto dopo la tragedia di Cras-Montana: “Sono sempre attaccati al telefono”. È quello che lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lencini chiama “bullismo degli adulti”».

Quali sono allora le caratteristiche dei giovanissimi da osservare con uno sguardo diverso?

«I temi del rischio, del vuoto di significato espresso anche negli episodi di violenza tra pari, di un rapporto con la socialità diverso rispetto a un tempo, sono temi che esistono. Dall’altra parte, però, stiamo osservando che l’abitudine a parlare costruita nel tempo da generazioni di adulti più giovani ha fatto crescere ragazzi desiderosi di ascolto e maggiormente sensibili su questo tema. Siamo di fronte a generazioni che hanno una sensibilità decisamente più profonda e acuta, capaci di guardare in profondità dentro di se’. Le compagnie di amici sono più sparute ma le relazioni sono più profonde».

Quello del “disagio” è un’altra delle etichette che si utilizzano spesso, parlando di preadolescenti.

«In una recente indagine fatta sui ragazzi che frequentano le scuole medie è emerso che più crescono e più cresce il malessere nei confronti delle istituzioni. Sembra una banalità, ma se la si legge in modo approfondito, il malessere è un’attestazione del fatto che il cervello sta crescendo, esprime bisogni più complessi, sviluppa pensiero critico, ma non trova adulti capaci di seguire questo processo di crescita. Poi c’è un altro grande tema che deve farci riflettere ».