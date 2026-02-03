Un corso gratuito, teorico e pratico, per imparare a costruire muri a secco e restituire valore a una tecnica antica che oggi parla direttamente alle sfide del presente. È la proposta formativa promossa dall’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, nell’ambito del progetto Green Communities, con il coordinamento di AVVI – Studio associato e la collaborazione di ITLA – Italia, Scuola Italiana della Pietra a Secco.

Il primo corso, rivolto a cittadini e attività del territorio, si è concluso domenica scorsa; un secondo modulo, dedicato a tecnici e professionisti, prenderà il via nel mese di marzo. Il cantiere formativo si è svolto a Valli del Pasubio, in località Valmaso, contrà Lauga: un’area esposta al sole in questa stagione, già inserita in un articolato sistema di terrazzamenti e attraversata da una delle varianti della “Via dell’acqua”.

UNA PRATICAANTICA

La costruzione a secco è una pratica antichissima, con tracce che risalgono al Neolitico, ed è oggi riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale Unesco. Nei territori collinari e montani del Veneto – dalle masiere ai muri di contenimento – ha disegnato per secoli il paesaggio, consentendo la coltivazione di versanti altrimenti inaccessibili. Oggi viene riscoperta non solo come tecnica costruttiva, ma come strumento multifunzionale: morfologico, microclimatico, biologico, sociale ed estetico. Costruire a secco significa utilizzare le pietre reperite in loco, selezionarle e sovrapporle senza l’uso di cemento, creando strutture capaci di durare nel tempo. Una pratica che favorisce lo spietramento dei terreni, crea microhabitat per flora e fauna, migliora la stabilità dei versanti e contribuisce alla prevenzione del rischio idrogeologico, tema particolarmente sensibile in queste valli.

ARTE DA RISCOPRIRE

A raccontare il valore dell’esperienza è l’architetto Teresa Dardo, che ha seguito il percorso formativo: «Abbiamo avuto una trentina partecipanti, dai 19 ai 66 anni, con una forte presenza di giovani e anche due donne. Molti arrivano da ambiti professionali diversi – giardinieri, ingegneri ambientali, artigiani, insegnanti e infermieri – attratti dalla riscoperta di un’arte antica oggi riconosciuta dall’Unesco». Dardo sottolinea come stia crescendo la consapevolezza del ruolo dei terrazzamenti nella stabilità dei versanti,