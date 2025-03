Nel corso della prima fortunata edizione di “Una vita insieme” voluta dall’amministrazione comunale di Vicenza per festeggiare le coppie che si sono sposate negli anni 1954, 1964 e 1974, il giornalista Antonio di Lorenzo, nel suo interessante excursus storico dei fatti salienti di quegli anni condotto attraverso i titoli dei giornali, ha citato anche alcune pagine della Voce dei Berici. In particolare, la cronaca dei lavori del Concilio e Paolo VI che segnalava, già nel 1964, l’importante ruolo che avrebbe dovuto svolgere un’Europa unita. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 700 persone al teatro comunale 23 marzo, è stato trasmesso da TVA Vicenza, e vi hanno partecipato 467 coppie, di cui 337 sposate da 50 e 130 sposate da 60 anni. Non presenti, ma ancora in ottima salute, tre coppie sposate da 70 e più anni, a cui il sindaco Giacomo Possamai ha consegnato il giorno prima e di persona nelle rispettive abitazioni, la pergamena commemorativa della festa, poi distribuita a tutti i partecipanti. Applausi e sorrisi a scena aperta per la pirotecnica Anonima Magnagati che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni del proprio sodalizio, e per l’elegante conduttrice Sara Pinna.

«Celebrare la vostra unione, la solidità dei rapporti all’interno delle vostre famiglie è fondamentale per la nostra comunità – ha detto il sindaco. Siete un patrimonio prezioso per la famiglia che avete costruito e per la comunità che si arricchisce dei vostri valori». (S.S.)