Il Tar del Veneto ha pubblicato la sentenza che condanna la Questura di Vicenza per i ritardi gravi e strutturali nella gestione delle domande di protezione internazionale. Entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza (pubblicata lo scorso 18 marzo, ndr), il Ministero dell’Interno dovrà “porre rimedio alla situazione di inefficienza mediante l’adozione degli opportuni provvedimenti”.

I giudici del Tar hanno dunque accolto il ricorso presentato dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e dalla Camera degli avvocati per i diritti umani e degli stranieri (Cadus) per l’accertamento della “sistematica violazione” da parte della Questura di Vicenza “del termine per la formalizzazione e la registrazione della domanda di protezione internazionale”, tale da provocare una “lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi delle persone straniere” che si vedono esposte “al rischio di respingimento o di rimpatrio” e di venire private “di diritti fondamentali come l’accesso al lavoro e alle tutele socio-sanitarie”.

La legge fissa in “tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale” il termine per la formalizzazione della richiesta. “In presenza di un numero elevato di domande, il termine può essere prorogato fino a dieci giorni lavorativi”. A Vicenza, però, le associazioni ricorrenti hanno registrato ritardi pari a cento giorni, scesi a sessanta dopo una prima diffida del Tar.

Il Ministero dell’Interno ha replicato che “le criticità lamentate dalle associazioni ricorrenti sarebbero state determinate da fattori oggettivi, quali l’elevato numero di pratiche gestite dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza e la limitatezza di risorse umane disponibili, sottolineando, altresì, di aver adottato misure organizzative volte a migliorare l’efficienza del servizio”. Una replica smontata dalla sentenza del Tar che peraltro afferma: “Soltanto la Questura di Vicenza ha prodotto una relazione di chiarimenti”, mentre il Ministero dell’Interno “ha completamente omesso di adempiere alle richieste del Tribunale”. Lasciata sola dall’Amministrazione centrale, la Questura di Vicenza non è comunque stata in grado di depositare una relazione “idonea a dimostrare il superamento della disfunzione denunciata con il ricorso”. Non solo, i dati indicati dalla Questura “mettono in luce che, nonostante l’incremento del personale impiegato, il numero di domande formalizzate nel 2025 (pari a 1.204) risulta inferiore rispetto a quelli degli anni precedenti”. Ma soprattutto, “le risultanze istruttorie confermano che la formalizzazione delle domande di protezione internazionale continua ad avvenire in tempi eccedenti a quelli previsti dalla legge”. Infine, secondo i giudici del Tar, “neppure la carenza di personale, genericamente invocata dalla Questura di Vicenza, può ritenersi di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità della disfunzione organizzativa accertata”.

Ministero dell’Interno e Questura di Vicenza hanno dunque novanta giorni di tempo per ridurre i tempi di presentazione delle domande e di conclusione dei procedimenti, ridurre in misura significativa l’arretrato e assicurare “stabilmente” una gestione efficiente del procedimento di presentazione delle domande.

«Queste pronunce – commenta l’Asgi in una nota – aprono un varco, anche e soprattutto in termini di replicabilità, nell’oblio che negli anni ha generato la mala gestio dei procedimenti di asilo in tutto il territorio italiano, cui, purtroppo, sembrava quasi essersi abituati, al punto che le richieste di efficientamento parevano esorbitanti pretese senza possibilità di riscontro». Il Ministero dell’Interno ha ora la possibilità di ricorrere entro trenta giorni presso il Consiglio di Stato.

Andrea Frison

© RIPRODUZIONE RISERVATA