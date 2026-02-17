Câ€™Ã¨ bisogno della quaresima, in un mondo che non Ã¨ certo una pasqua di felicitÃ ? Siamo immersi in un clima di violenza e di morte, stiamo distruggendo il pianeta, il futuro Ã¨ piÃ¹ che incerto, e ci mettiamo a spargere cenere sul capo quasi non bastasse lâ€™aria negativa che respiriamo? Ma Ã¨ proprio per questo che ne abbiamo bisogno, dirÃ qualcuno, per assumere almeno per qualche tempo uno stile di vita piÃ¹ sobrio, fare un poâ€™ di penitenza, moderare cibo e bevande cosÃ¬ ne trae beneficio pureÂ la linea.Â SarÃ anche vero, e tuttavia con che faccia ci mettiamo in stato di quaresima, quando nel mondo persone e popoli in quaresima ci sono tutto lâ€™anno e non certo per scelta: guerre, carestie, oppressioni, cataclismi… Non bisognerebbe andare un poâ€™ piÃ¹ cauti con i ricorrenti proclami di conversione, preghiere e digiuni, condivisione con i poveri, che riempiono le consuete proposte quaresimali anno dopo anno?

QUARANTA: SIGNIFICATO DI UN NUMERO

In ogni caso anche questâ€™anno la quaresima arriva, con i suoi quaranta giorni che la delimitano. Proviamo a riprendere da qui. Probabilmente sappiamo qualcosa di questo numero biblico, dai quarantâ€™anni di cammino nel deserto del popolo di Dio per passare dalla schiavitÃ¹ alla libertÃ , ai quaranta giorni di GesÃ¹ ancora nel deserto per prepararsi ad una paradossale conversione di vita: pianta lavoro, casa, famiglia, senza avere dove posare il capo e con frequentazioni dubbie. Il momento storico che stiamoÂ vivendo ci suggerisce peraltro di guardare ad un ulteriore episodio biblico: i quaranta giorni e le quaranta notti del profeta Elia nel cammino tra il monte Carmelo e il monte Oreb. Sul primo monte il profeta gareggia con i profeti delle divinitÃ straniere, mettendoli alla prova sulla capacitÃ di far incendiare la catasta di legna per il sacrificio con un intervento dallâ€™alto. Loro non ce la fanno, ma lui sÃ¬ e allora si sente legittimato a mostrare la superioritÃ del suo Dio. Ammazza tutti i quattrocentocinquanta profeti di Baal! A questo punto viene messo alla prova con i quaranta giorni e notti che lo sfiancano fino quasi a morire, per passare allâ€™altro monte dove Dio gli dÃ una lezione. Quello che ha fatto sul Carmelo Ã¨ frutto di un Dio violento proiezione sua, mentre il Dio che incontra sullâ€™Oreb Ã¨ in una voce di silenzio sottile, totalmente inerme e disarmato.

DA UN TEMPO DIABOLICO AD UN TEMPO SIMBOLICO

Quanto avviene nel racconto di Elia rinvia alla simbolicitÃ del numero quaranta nel significato etimologico del termine simbolo: realtÃ che unisce opposta alla realtÃ diabolica che divide. Alla luce di questo episodio, si puÃ² pensare ai quaranta giorni del tempo quaresimale come un tempo che ci Ã¨ dato per invertire la rotta, cosÃ¬ come ha dovuto fare Elia. Siamo in un tempo diabolico, che piÃ¹ divisivo non potrebbe essere. Si fanno guerre, si aumentano le spese militari, si vede lâ€™altro come nemico e non si esita a riferirsi a Dio con la connivenza o la acquiescenza di capi religiosi. Non si tratta unicamente di scelte dovute ai dittatori o agli autocrati di turno, ma di una modalitÃ divisiva di vivere le relazioni che contagia tutte e tutti. Per emergereÂ bisogna opporsi, essere contro, mostrare la superioritÃ con forza e violenza. La mitezza Ã¨ debolezza, la non violenza paviditÃ , lâ€™accoglienza dellâ€™altro sfregio ai confini da rinsaldare con muri, respingimenti, armamenti. I social amplificano le forme divisive e facilmente si trasformano in campi di battaglia, dove non si comunica ma ci si fa la guerra. In questa chiave possiamo rivisitare la classica indicazione, presente in tutti i cammini religiosi con i quali sentirsi in sintonia, proposta nella parola di Dio dâ€™inizio quaresima: preghiera, elemosina, digiuno. La preghiera Ã¨ modificare lâ€™immaginario su Dio, rendendolo sempre meno nostra proiezione: Dio con noi, dalla nostra parte, contro i nostri nemici. Lâ€™elemosina Ã¨ guardare allâ€™altro vedendo la sua umanitÃ con cui essere solidali, non lâ€™estraneo, il foresto da respingere, lâ€™opposto da combattere. Il digiuno Ã¨ riequilibrare il rapporto con le cose, la natura, lâ€™ambiente, per vincere la voracitÃ che sfrutta e distrugge. Se i tempi sono diabolici, abbiamo quaranta giorni per cercare di vivere un tempo simbolico, non piÃ¹ divisivo.

Dario Vivian

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA