Li raccolgono delicatamente, le mani infilate in un guanto di polietilene per non far loro del male. Il cielo inizia a imbrunire e loro, volontari, che sia sole o che sia pioggia scrosciante sono là, a bordo strada con le loro pettorine gialle: a Recoaro, Fimon, Laghi, Caltrano, e non solo. I ‘rospisti’ quest’anno hanno già salvato la vita a circa trentamila anfibi, nel Vicentino. Delicatamente raccolti e portati in salvo dalle auto che sfrecciano, trasportati da una parte all’altra delle strade provinciali: rospi, rane e salamandre, tutti attratti fuori dalla sicurezza del bosco dall’irresistibile richiamo della primavera, della natura, del desiderio di deporre le uova.

I volontari

«Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi volontari» sorride Fabio Cappelletto, uno dei “rospisti” vicentini. Il gruppo Sos Anfibi della provincia – non unàssociazione, ma una semplice “rete” di appassionati – conta varie centinaia di affiliati e, attualmente, una trentina di volontari attivi che escono su strada. Iniziano a marzo, non appena la temperatura supera la soglia dei sette gradi: in quel momento gli anfibi che compiono la «migrazione», a partire dal rospo comune, escono dal semi-letargo invernale. Fra balzi e saltelli, sbucano dal bosco e scendono verso pozze e rivoli dàcqua. «Abbiamo iniziato una decina di anni fa. Inizialmente, abbiamo semplicemente messo in rete i volontari che, singolarmente, già uscivano per salvare rospi e rane, sulle strade vicentine» riprende Cappelletto. I gruppi sono composti di quattro, cinque persone. Vanno fuori qualche sera alla settimana e in alcune aree (esempio, Recoaro Mille) soprattutto dal venerdì alla domenica. «Ci sentiamo via Whatsapp. Oppure, le persone che vivono nei dintorni dei siti di migrazione ci chiamano e arriviamo ». La “divisa” comprende un secchio capiente e guanti da ortofrutta – perché è un tipo di plastica che non irrita la cute umida degli anfibi – quindi frontalino e pettorina catarifrangente. Di solito anche un k-way, perché spesso gli anfibi escono quando piove o pioviggina. «Camminiamo lungo la strada interessata – riprende il volontario – e mano a mano che gli anfibi appaiono dal bosco, li mettiamo nel secchio e li portiamo sull’altro lato dell’asfalto. A volte purtroppo vengono investiti sotto i nostri occhi, è capitato quando non era- vamo abbastanza vicini». Una sola auto in pochi metri può uccidere anche quattro, cinque rospi in un colpo.

Specie da salvare e zone ‘spopolate’

Quali sono gli anfibi che più spesso necessitano di aiuto? Oltre al rospo comune c’è il rospo smeraldino. Poi i tritoni, in particolare l’alpestre e il crestato, le rane rosse (tre specie) e più specie di rane verdi. «Purtroppo troviamo molti animali già schiacciati – osserva Cappelletto – il nostro intervento si articola in tre tipologie di azione ». La prima è appunto il salvataggio diretto in strada. Poi c’è la divulgazione, terzo il dialogo con gli enti.

«Possiamo intervenire più difficilmente sulle altre cause di mortalità degli anfibi – riprende il volontario – a partire dai pesticidi, dall’introduzione di specie alloctone, dalla costruzione di nuove