Un incubo chiamato serie C finito dopo 4 anni, con la promozione diretta in B, arrivata con sei giornate di anticipo, record storico a livello nazionale per quanto riguarda il format a tre gironi. Nel posticipo di lunedì sera il L.R. Vicenza ha sfruttato il primo dei match-point a disposizione, battendo 2-1 l’Inter Under 23, allenato dall’ex Stefano Vecchi, garantendosi così la sicurezza matematica del primo posto.

L’ennesimo successo di questo campionato ha consentito ai biancorossi di portarsi a +20 dal Brescia, un distacco incolmabile con 18 punti a disposizione. E così dopo il triplice fischio, di un match sofferto nel finale, è scoppiata la grande festa biancorossa – al Menti stabilito il record stagionale con oltre 12 mila spettatori e biglietti esauriti da giorni – inizialmente sul campo di gioco per onorare i protagonisti, poi nel retro della curva sud per il “terzo tempo” e poi in città con caroselli in stile “mundial”, proseguiti sino a notte fonda.

Luca Pozza

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