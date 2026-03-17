Conto alla rovescia a Marano Vicentino per la riapertura del Cinema Verdi dopo un percorso di discernimento comunitario che lo renderà fruibile in una veste tutta nuova.

La data da segnare sul calendario è quella di domenica 22 marzo quando, dopo la Messa delle 10, la struttura rinnovata verrà benedetta e inaugurata. Alle 15.30 ospiterà una lettura animata per bambini e alle 18.30 un aperitivo musicale per tutti.

Il Cinema Verdi risale agli anni ’20 del Novecento e ha ospitato proiezioni di film fino agli anni ’90. In seguito ha ospitato diverse attività della parrocchia fino alla chiusura definitiva nel 2020, per la caduta di alcuni intonaci.

«Da tempo però nei parrocchiani c’era il desiderio di rimettere a posto la struttura e così abbiamo subito avviato le pratiche per gli interventi, in collaborazione con il Comune di Marano», racconta il parroco don Fabio Balzarin.

Il “nuovo” Cinema Verdi non è più soltanto un cinema. «La platea è diventata uno spazio polivalente, con cucina annessa, che può ospitare incontri, feste, conferenze e spettacoli – spiega don Fabio –. Al primo piano sono invece state ricavate stanze per incontri e attività. Ciascuna stanza avrà il nome di una montagna vicentina, visto che sono luoghi frequentati dai maranesi e che hanno ospitato momenti di vita comunitaria. Lo spirito con il quale l’edificio è stato ristrutturato è stato quello di allargare le potenzialità di utilizzo mettendolo a disposizione di tutta la comunità, non solo della parrocchia».

I prossimi appuntamenti che animeranno il Cinema Verdi saranno il 25 marzo, con alle 15 la proiezione di un film per ragazzi. Lo stesso giorno in chiesa, alle 19, verrà celebrata la Messa in occasione di Santa Maria Annunziata, patrona della parrocchia. Venerdì 27 marzo andrà invece in scena lo spettacolo ispirato alle parole di Robert Kennedy, “Sogno cose che non sono state mai”, ideato da Stefano Ferrio e organizzato da La Casa del Blues.

Andrea Frison

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