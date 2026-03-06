Sabato 7 marzo si celebra il sesto centenario della prima apparizione mariana a Santuario di Monte Berico, evento fondativo della devozione alla Madonna di Monte Berico.

Secondo le fonti antiche, l’incontro mistico tra la Vergine e Vincenza Pasini avvenne il 7 marzo 1426, all’“ora terza” (circa le nove del mattino), mentre la donna saliva dal Borgo Berga verso il colle per portare il pranzo al marito. Un manoscritto del 1430-1431 (Processus, I) riporta la promessa attribuita alla Madonna: grazie e misericordia sarebbero state concesse a quanti avessero visitato devotamente la chiesa nelle solennità mariane e nella prima domenica del mese.

Il francobollo vaticano

La ricorrenza è stata onorata anche con l’emissione di un francobollo e dell’annullo speciale da parte del Governatorato della Città del Vaticano (26 febbraio). L’emissione raffigura la statua quattrocentesca della Madonna di Monte Berico, scolpita nella pietra dei Colli Berici, e sottolinea la simbologia della Vergine della Misericordia, con il manto aperto ad accogliere i fedeli di ogni tempo.

Mostra “Rinascimento Mariano a Vicenza”

Giovedì 5 marzo alle 20.30 viene inaugurata la mostra diffusa Rinascimento Mariano a Vicenza, con partenza dalla sala Sette Santi Fondatori. L’itinerario propone un percorso immersivo tra i capolavori del Quattrocento custoditi nel Santuario, accompagnato da un allestimento storico-documentario.

Sono previste visite serali (ogni secondo sabato del mese, da marzo a giugno, su prenotazione) curate dal Museo d’arte sacra di Monte Berico. Tra gli artisti presenti:

Bartolomeo Montagna

Battista da Vicenza

Pier Antonio degli Abbati

Celebrazioni del 7 marzo

Sabato 7 marzo, alle ore 9, Messa solenne presieduta dal vescovo Giuliano Brugnotto in Basilica (diretta su Radio Oreb).

Alle 21 concerto mariano: Un secolo di musica per la Vergine Maria: da Monteverdi a Pergolesi, con l’Orchestra “I musicali affetti”, diretta da Fabio Missaggia. Il programma propone pagine di:

Claudio Monteverdi (tra cui il Pianto della Madonna dalla Selva morale e spirituale)

Giovanni Battista Pergolesi (con lo Stabat Mater)

Giubileo Mariano delle Famiglie

La settimana si conclude domenica 8 marzo con il Giubileo Mariano Diocesano delle Famiglie: accoglienza alle 10.30 presso Casa Mater Dei e Messa alle 15, sempre nella Basilica di Monte Berico, presieduta dal vescovo Brugnotto.

Un anniversario che unisce memoria, arte, musica e fede, rinnovando una tradizione che da sei secoli accompagna la città di Vicenza e i suoi pellegrini.

Agata Keran

