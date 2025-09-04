Speranza. Ãˆ questa la parola che accompagna la festa dellâ€™8 settembre a Monte Berico, cuore spirituale di Vicenza, che questâ€™anno assume un significato particolare: nella veglia e nelle celebrazioni si darÃ lâ€™annuncio dellâ€™anno giubilare mariano in vista del seicentesimo anniversario delle apparizioni della Madonna del 1426 e 1428. Un cammino che coinvolgerÃ il Santuario, la diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione, riuniti in una cabina di regia per accompagnare i fedeli verso il 2026. Â«Migliaia di pellegrini sono attesi domenica 7 settembre, con numeri che negli anni scorsi hanno toccato le 30 mila presenzeÂ» assicura il rettore del santuario, padre Carlo Rossato.

Padre Carlo, che significato ha lâ€™apertura dellâ€™anno giubilare mariano per il Santuario e per i fedeli?

Â«Ci sono due aspetti da sottolineare. Lâ€™anno giubilare mariano dei 600 anni dalla prima apparizione Ã¨ stato avviato con un accordo quadro firmato lâ€™anno scorso tra cinque protagonisti: noi Servi di Maria, custodi del Santuario, la diocesi con il nostro vescovo Giuliano Brugnotto, il Comune di Vicenza, la Provincia e la Regione Veneto. Câ€™Ã¨ una cabina di regia che ci permette di camminare insieme, con eventi e celebrazioni rivolti alla presenza della Madre di Dio sul colle berico. Lâ€™inizio vero e proprio del Giubileo sarÃ lâ€™anno prossimo, ma lâ€™annuncio viene dato questâ€™anno, proprio domenica, dal nostro vescovo durante il pellegrinaggio diocesanoÂ».

Quali sono i momenti principali di questa edizione della festa?

Â«Il pellegrinaggio diocesano inizierÃ domenica alle 19, con partenza dal Cristo e con la recita del Rosario fino al Santuario. Non si terrÃ il tradizionale momento sul sagrato, ma lâ€™incontro di preghiera e meditazione sarÃ allâ€™interno della basilica, dove il vescovo darÃ lâ€™annuncio del Giubileo. LunedÃ¬ 8 settembre, la giornata inizierÃ con la Veglia dellâ€™Aurora alle 5 e la Messa dellâ€™Aurora alle 6. Poi le Messe si susseguiranno ogni ora, sino alle 19. Il momento centrale sarÃ comunque la Messa delle 11, presieduta dal vescovo con le autoritÃ civili e religiose. Ãˆ questo il cuore della festa patronale della cittÃ e della diocesiÂ».

Oltre alle celebrazioni liturgiche ci sono anche eventi culturali.

Â«SÃ¬, Ã¨ stata inaugurata una mostra dedicata a Bruno Meneguzzo, a cura del Museo dâ€™arte sacra di Monte Berico, in collaborazione con lâ€™Associazione culturale Bruno Meneguzzo. Lâ€™evento desidera ricordare il profondo legame dellâ€™artista con il Santuario e la comunitÃ dei Servi di Maria. Ãˆ unâ€™iniziativa che completa il programma e che invita a vivere la festa non solo sul piano spirituale ma anche culturaleÂ».

In un tempo segnato da conflitti e difficoltÃ sociali, quale messaggio porta la Madonna di Monte Berico?

Â«Questâ€™anno ho insistito su un messaggio portante, che si puÃ² ricavare anche dalla bolla di indizione del Giubileo di papa Francesco: Maria Ã¨ la piÃ¹ alta testimone della speranza. Ãˆ una sottolineatura formidabile. La presenza di Maria a Monte Berico Ã¨ sotto il segno della speranza. In un tempo di divisioni e lacerazioni, chi sale al colle porta nel cuore un peso ma, quasi per incanto, si apre al dono di Dio. Maria offre questo dono, che Ã¨ il Figlio, un nuovo inizio di vita, una nuova opportunitÃ . La speranza, dice San Paolo, non delude, perchÃ© Ã¨ fondata sullâ€™amore di Dio. Ed Ã¨ qui che ogni persona puÃ² ritrovare sÃ© stessa, guarita e liberata. La grandezza di Maria Ã¨ la sua umiltÃ : offre il dono di Dio e accompagna con discrezione la vita di ciascuno. Lo Spirito Ã¨ il protagonista segreto che apre, incoraggia, consola. La speranza Ã¨ piÃ¹ della fede, perchÃ© nei momenti difficili sperare diventa arduo e richiede un capovolgimento del nostro modo di pensare e di vivere. Ãˆ un cammino che non si percorre da soli: la comunitÃ radunata attorno a Maria diventa segno concreto di fraternitÃ , e questo aiuta a guardare avanti con fiducia anche quando tutto sembra buioÂ».

Giada ZandonÃ

