Gerardo Dino Rinaldi racconta a sua volta le missioni portate a termine finora con i Lions del distretto 108Ib4: «Nel mio ruolo distrettuale – spiega – mi occupo soprattutto dei disastri umanitari e questo mi ha portato ad andare più volte in Ucraina».

Il team si avvale di una rete di volontariato, collaborando con la Caritas San Vincenzo e la Comunità Papa Giovanni XXIII.

«Partiamo con i convogli da Milano; una volta siamo andati con 40 furgoni carichi di merce, viveri, carrozzine, pannoloni, medicine, stufette e depuratori. A Mykolaiv collaboriamo con la Papa Giovanni, a Odessa con un’associazione ucraina. Lì, assieme alla dottoressa Snezhana Eremenco, abbiamo collaborato alla realizzazione del “Rafael Medical Center”».

Si tratta di un ambulatorio mobile con cui la dottoressa, ogni giorno, parte per offrire assistenza sanitaria a persone di ogni genere ed età che vivono in 55 villaggi vicini alla linea del fronte. «A causa della guerra ormai in quei villaggi non arriva più nulla». La dottoressa si muove assistita spesso da padre Vytali, cappellano vincenziano.

Qualche dato: nei quattro anni di attività, il team ha alle spalle nove spedizioni e la consegna, fra l’altro, di 268 stufe, un dissalatore, 5 generatori, un ecografo, medicinali per un valore di 140 mila euro e 37 mila chili di cibo.

Il viaggio, come descritto da Longo, è particolarmente impegnativo. Mediamente, con i furgoni si guida per 18 ore al giorno, con gli autisti che si danno il cambio. Il team percorre la tratta Italia–Slovenia–Ungheria–Ucraina, considerata la più veloce e sicura. Al confine ungherese mediamente si attendono quattro ore per passare: pur essendo aiuti umanitari, c’è un controllo rigido di tutto ciò che entra e, senza uno specifico collegamento e un invito diretto da parte di associazioni umanitarie ucraine, il passaggio sarebbe estremamente complesso e costoso. Oltre la frontiera, varcato il confine ucraino, non esistono più autostrade, quindi la velocità massima è di 70 chilometri orari.

«In pratica, ci vogliono due giorni per andare e due per tornare; in un giorno e mezzo, al massimo, facciamo la distribuzione. Per i pasti portiamo con noi del cibo da poter consumare».

Per l’ospitalità i volontari si avvalgono di comunità amiche: dormono nelle scuole o da sacerdoti. «Sia a Mykolaiv che a Kherson i miei compagni di viaggio hanno dormito nei bunker. A Zaporizhzhia, quando eravamo sotto le bombe, le abbiamo sentite scoppiare a qualche centinaio di metri da noi», riprende Rinaldi.

Il volontario dei Lions non nasconde la paura provata: «Quando suonavano le sirene, di giorno e di notte, si scappava nei bunker: abbiamo sentito droni sopra di noi, bombe che scoppiavano poco lontano, udito le mitragliatrici contraeree. È difficile far capire la frustrazione che si prova a vedere tutto ciò. E soprattutto il vuoto che ti si crea dentro. Ti chiedi: “Perché?”».

