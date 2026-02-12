Il costo della vita che aumenta, gli affitti che crescono spinti da turismo e presenza americana, contratti di lavoro precari. Lâ€™emergenza abitativa non Ã¨ piÃ¹ un tema legato solo alle marginalitÃ . Anche a Vicenza câ€™Ã¨ infatti tutta una fascia di popolazione che fatica a trovare un alloggio in affitto a condizioni sostenibili: parliamo di famiglie monoreddito, di giovani e di persone con un lavoro a tempo determinato. Una situazione che trova spiegazione e conferma anche nei numeri: una recente analisi del Centro Studi CISL Vicenza ha evidenziato che, prendendo come riferimento ad esempio unâ€™abitazione di 50 metri quadrati, le spese di affitto e quelle annuali per utenze e connessione internet, arrivano ad avere un peso complessivo sul reddito medio che, in cittÃ come Vicenza, Bassano del Grappa e Montecchio Maggiore, si attesta intorno al 40 per cento.

Â«Dobbiamo trovare gli strumenti per aiutare questa fascia grigia che incontra ostacoli quando cerca di ottenere un immobile in affitto. Purtroppo, oggi lâ€™emergenza abitativa non riguarda piÃ¹ soltanto i casi di estrema fragilitÃ Â Â» spiega Rossella Morseletto, presidente di UPPI, lâ€™Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di VicenzaÂ».

Cosa contribuisce a creare questa situazione complessa?

Â«Vicenza non Ã¨ diversa da molte altre cittÃ italiane che stanno vivendo gli stessi problemi. Lâ€™aumento dei canoni che si Ã¨ registrato negli ultimi due anni, lâ€™influenza sul mercato degli affitti turistici, la richiesta di alloggi da parte di studenti universitari sono tutti elementi che incidono sulla domanda e sullâ€™offerta. A questo si aggiunge lâ€™effetto sui prezzi della presenza americana in cittÃ , presenza che contribuisce a falsare il mercato. Il risultato di tutto ciÃ² Ã¨ che oggi câ€™Ã¨ unâ€™altissima domanda ma, anche se lâ€™offerta non manca, le condizioniÂ sono spesso proibitive proprio per le dinamiche detteÂ».

Con il risultato che spesso, soprattutto nei centri, gli immobili rimangono vuoti e sfitti.

Â«I proprietari trovano piÃ¹ conveniente e appetibile affittare per periodi brevi perchÃ© hanno meno vincoli, anche temporali, rispetto ai tradizionali contratti di cinque o otto anni. Questo finisce per togliere immobili dalla disponibilitÃ delle famiglie e crea anche le condizioni per una maggiore selezione. Ci sono casi di offerte di locazioni che in poche ore ottengono decine e decine di candidature. Un proprietario si trova cosÃ¬ a cercare le referenze migliori e questo meccanismo finisce per escludere tutti quei casi che rientrano in quella fascia grigia che vive la crisi abitativa. A partire da famiglie monoreddito, giovani e lavoratori con contratti a tempo determinato. Un pezzo di societÃ che in Veneto si stimaÂ sia di circa 30mila nuclei famigliariÂ Â».

Come si puÃ² intervenire?

Â«Nellâ€™attuale contesto di difficoltÃ , aggravato dagli effetti della crisi economica, servono risposte adeguate da parte di tutti i livelli istituzionali, a partire dalla revisione della legislazione nazionale passando per interventi mirati sui prezzi calmierati come previsto dal piano Generazione Casa presentato da poco in Regione. Anche a Vicenza stiamo lavorando con un progetto guidato dallâ€™Amministrazione che coinvolge tante realtÃ con lâ€™obiettivo di affrontare concretamente lâ€™emergenza abitativaÂ».

E quali sono le prioritÃ ?

Â«Dobbiamo creare le condizioni perchÃ© gli affitti tornino a essere davvero sostenibili. Dobbiamo restituire fiducia ai proprietari, incentivandoli a concedere canoni calmierati che rispondano alle reali possibilitÃ di chi sta cercando un alloggio. Tra le soluzioni che si possono adottare nel nostro contesto, e che giÃ esistono in altre realtÃ , c’Ã¨ ad esempio la creazione di enti intermediari che garantiscano la continuitÃ del buon rapporto tra proprietario e inquilino e il rispetto di quanto previsto nei contratti di locazione, impedendo che si vengano a creare ostacoli anche comunicativi che a volte generano la rottura anticipata del contratto. Siamo convinti che questa sia una delle possibili strade per superare le criticitÃ e abbattere quei muri che lâ€™attuale mercato sta facendo nascere tra proprietari e inquilini. Muri che finiscono per dare forma al paradosso per cui i nostri centri vantano unâ€™alta richiesta di alloggi, ma anche tanti spazi cheÂ rimangonoÂ sfittiÂ».

Vincenzo Grandi

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA.