Continuano gli appuntamenti per i 50 anni di Radio Oreb, la storica emittente comunitaria nata a Lisiera di Bolzano Vicentino nel 1974 e oggi strettamente legata alla diocesi di Vicenza. Dopo la Messa solenne dello scorso 6 giugno e la celebrazione del 7 agosto nella chiesa di San Gaetano a Vicenza con il ricordo di padre Pasquale Di Pietro (per lunghissimi anni collaboratore della Radio e presidente dell’associazione che la gestisce), ecco ora un appuntamento davvero speciale, pensato in particolare per i più giovani e organizzato per questo in collaborazione con il servizio di Pastorale giovanile della Diocesi. «Spesso ripetiamo – spiega il direttore di Radio Oreb don Alessio Graziani – che il Vangelo ha bisogno di trovare linguaggi nuovi per arrivare al cuore dei giovani e parlare alla loro vita. I concerti gospel proposti dai New Generation Gospel Crew sono una vera occasione di evangelizzazione, pieni di gioia e di valori positivi che vengono espressi attraverso un crescendo di partecipazione attraverso il canto, il battere le mani, addirittura il saltare. Fa pensare all’esperienza di Davide che nella Bibbia danza davanti all’Arca dell’Alleanza o alle modalità celebrative dei cristiani in continenti diversi dal nostro, come stiamo vedendo anche nell’attuale viaggio apostolico di papa Francesco in Asia e Oceania. Forse anche noi abbiamo davvero bisogno di toglierci di dosso un ‘gesso’ che spesso ci blocca e ci impedisce di sperimentare e trasmettere la gioia del credere e del pregare».

L’appuntamento è dunque per sabato 21 settembre alle 20.45 nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza. Il concerto sarà trasmesso naturalmente in diretta sulle frequenze di Radio Oreb. I New Generation, coro gospel vicentino con base a Dueville, con quasi 15 anni di attività alle spalle, sono diretti da Federico Fiorentin e riunisce 32 voci e 5 strumentisti per un’esperienza musicale, culturale e insieme spirituale di grande intensità. I coristi sono perlopiù giovani che provengono da esperienze ecclesiali o persone in ricerca, anche di fede. «Cantare con noi – spiega Fiorentin – è anche un’esperienza di crescita spirituale ed è quello che cerchiamo sempre di trasmettere nei nostri concerti in cui è fondamentale il coinvolgimento del pubblico».

Lo scorso Natale il coro si esibito a Londra in occasione degli StepFWD Awards, i premi ufficiali della musica Gospel nel Regno Unito e succesivamente nella Cattedrale di Verona per una serata benefica. Anche il concerto per i 50 anni di Radio Oreb a San Lorenzo avrà una finalità solidale: le offerte raccolte andranno a sostegno di un orfanotrofio in Burundi, dello studentato di Colomi in Bolivia e di una casa famiglia in Repubblica Democratica del Congo.

Da ricordare che il gospel nacque nelle piantagioni di cotone degli Stati Uniti. Qui la cultura africana incontrò la spiritualità cristiana e ne nacque un canto al contempo struggente e ricco di speranza, un grido di fraternità, di pace e di riscatto sociale.

