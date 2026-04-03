Mano nella mano, da qui all’eternità. Per prometterselo a vicenda, una coppia vicentina su tre sceglie – ancora – una chiesa. I dati delle “prime nozze”, cioè la prima volta in cui ci si è detti «sì» a Vicenza, non lasciano dubbi: nel 2025, su 133 matrimoni in cui entrambi gli sposi erano italiani e alla prima celebrazione, 46 sono avvenuti in chiesa e 87 in Comune.

I dati

L’Ufficio statistica del Comune e l’assessore ai servizi demografici Leonardo Nicolai hanno da poco diffuso i dati relativi all’andamento demografico dell’anno scorso, “fiori d’arancio” compresi. In totale i matrimoni sono stati 256, dei quali solo 51 religiosi (in chiesa) e 205 civili: sostanzialmente un rito su cinque è religioso.

Ma il dato richiede qualche analisi ulteriore. La preponderanza dei riti civili è una tendenza ormai consolidata da anni anche nel Vicentino e nel capoluogo, territorio di forte tradizione cattolica. Tuttavia, analizzando meglio i dati, si scopre che la differenza non è così marcata.

Sempre restando sull’anno scorso, dal totale vanno tolte innanzitutto 77 nozze civili “obbligate”, trattandosi di seconde unioni non celebrabili in chiesa. Tra i 179 riti in cui lui e lei si scambiavano l’anello per la prima volta, non andrebbero inoltre considerati i matrimoni in cui uno o entrambi gli sposi sono di cittadinanza straniera, e quindi facilmente non cattolici. Si tratta di altri 46 matrimoni, di cui solo 3 celebrati con rito religioso.

Di fatto, risulta infrequente che un cattolico battezzato e un non cattolico si sposino in chiesa: emerge anche dai conteggi della Diocesi di Vicenza, gli ultimi disponibili, secondo cui nel 2024, su 789 “fiori d’arancio” nelle chiese diocesane, solo 10 si sono svolti tra un cattolico e un non cattolico.

Si arriva così, per Vicenza, a un dato “pulito” di 46 riti religiosi e 87 civili, che mostra come, fra le coppie italiane, il desiderio di pronunciare i voti nuziali davanti all’altare sia ancora forte.

Confrontando i numeri del 2025 con quelli degli anni precedenti, emerge un andamento sostanzialmente costante nel periodo più recente. A Vicenza città, nel 2024 i matrimoni erano stati 267 (di cui 53 religiosi), mentre nel 2023 erano stati 243, sempre con 53 celebrazioni in chiesa.

La provincia

Simili gli andamenti nei maggiori centri urbani della provincia. A Schio, l’anno scorso, sono stati celebrati 80 matrimoni (18 religiosi); nel 2024 erano stati 85 (22 religiosi), nel 2023 erano stati 76 (13 religiosi).

A Bassano, nel 2024, sono state 123 le coppie convolate a nozze (di cui 42 in chiesa), mentre nel 2023 erano state 124 (40 in chiesa).

La “laicità” dei centri maggiori non trova però corrispondenza nei borghi medio-piccoli della montagna, della pedemontana o della campagna, dove i dati Istat mostrano una tendenza in cui il rito religioso rappresenta circa un terzo del totale, a prescindere dalle prime e seconde nozze.

Nel 2024 ad Asiago, su 29 matrimoni, 11 sono stati religiosi; l’anno prima, su 30, erano stati 13. A Chiampo, su 27 riti nel 2024, 8 sono stati celebrati in chiesa; l’anno precedente erano 10 su 22. A Dueville, su 27 riti nel 2024, 9 sono stati religiosi, contro gli 11 su 34 del 2023. A Malo, su 50 matrimoni nel 2024, 21 sono stati celebrati in chiesa; l’anno prima erano 25 su 64.

In alcuni piccoli centri le proporzioni si invertono: a Mussolente, nel 2024, su 19 nozze totali, 10 sono state celebrate in chiesa; nel 2023 erano 11 su 17.

Il totale provinciale, sempre secondo i dati Istat, restituisce un andamento complessivo in cui il rito religioso rappresenta poco meno di un terzo del totale, a prescindere dalle seconde nozze. Nel 2024 sono stati celebrati 2.378 matrimoni, di cui 1.640 civili e 738 religiosi. Nel 2023 erano stati 2.321, di cui 1.576 civili e 745 religiosi.

Andrea Alba

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