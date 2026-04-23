«Ricorderemo Nadia e padre Mario. Vogliamo che tanti ragazzi e ragazze conoscano e capiscano il loro percorso, vivere una vita di carità e viverla per gli altri». I ragazzi e le ragazze dell’Omg, Operazione Mato Grosso, dell’Alto Vicentino si preparano a ricordare i dolorosi anniversari della perdita di Nadia De Munari, uccisa in Perù nel 2021, e di don Mario Faccin, sacerdote di Zanè venuto a mancare nel 2002. Lo faranno alla maniera loro, lavorando. Alle veglie in ricordo infatti seguirà nel fine settimana dal 24 al 26 aprile un “campo” a Zanè.

La veglia itinerante per Nadia aprirà i tre giorni del campo: è programmata per il 24 aprile al cimitero di Schio alle 18 e, dopo alcune tappe con delle testimonianze di quanti hanno conosciuto la volontaria, si concluderà alle 20:30 a Giavenale con la Messa. La funzione sarà presieduta dal vescovo Giuliano. Il campo di lavoro si svolgerà in tutto il fine settimana a Zanè nell’area della chiesa dei Santi Pietro e Paolo (informazioni al 3917571448). I volontari e volontarie che lo organizzano sono gli stessi che, una o due sere a settimana, si incontrano nel Vicentino per fare dei piccoli lavori insieme su commissione, dai traslochi agli alle raccolte di metalli, al giardinaggio, alle tinture. «Ci aspettiamo 250 partecipanti per questa iniziativa – spiega Francesco Rigon, uno dei volontari di Schio verranno da fuori provincia, anche da fuori regione. È il bello di Omg, vedere e incontrare tante persone diverse, con provenienze diverse, che provano a fare questo cammino ». Il “cammino” dell’Omg, nato a fine anni ’60 per l’iniziati-va del sacerdote salesiano – e missionario – valtellinese don Ugo De Censi, nel tempo si è espanso in tutta Italia. Nei gruppi Omg sono nate e nascono molte vocazioni religiose. Tra queste quella di padre Mario Faccin, ordinato sacerdote nel 2000 in Ecuador dopo gli studi di teologia a Vicenza. Purtroppo, don Mario si ammalò di leucemia e morì due anni dopo. Nadia De Munari, di Giavenale, era invece partita prima per l’Ecuador, poi per il Perù, nel 1996, intenzionata a rimanervi per un periodo lungo. Nei primi anni aveva vissuto sulla Sierra andina a 3.400 metri di altezza ad Aczo, un villaggio in cui si occupava della formazione delle future maestre, vivendo assieme a loro. Successivamente si era spostata a Chambara, un altro villaggio andino, seguendo la sua passione: la cura dei bimbi. Lì aveva aperto un asilo. E, riportano le testimonianze degli stessi volontari Omg, sicuramente anche per questo aveva accettato l’invito di padre Ugo De Censi quando questi, nel 2014 a ben 92 anni, con una lettera ai volontari manifestò l’intenzione di costruire sei asili per i bimbi delle baraccopoli nel deserto di Chimbote, sulla costa del Pacifico. «Scesero dalla Sierra, per vivere un’estate intrisa di duro lavoro gratuito, nel caldo infernale della costa di Chimbote – ricorda un volontario – centinaia di ragazzi provenienti da tutte le nostre missioni, per dare ognuno la sua parte di disponibilità in forze, tempo ed entusiasmo, ognuno come poteva. In un’estate, al ritmo di passamano continuo di secchi di cemento, sotto gli occhi di quanti di costruzioni se ne intendevano, si riuscirono a costruire 5 asili». Nadia accettò di seguirli anche in seguito, di portare avanti la missione: «In poco tempo si ritrovò a gestire 5 asili con 400 bambini sulla sabbia, nel nulla».