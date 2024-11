Anche nel 2025 le offerte raccolte durante le cresime saranno destinate a sostenere un progetto di solidarietà internazionale. Dopo le attività scolastiche nei campi profughi in Giordania con l’associazione “Non dalla guerra” nel 2023 e il Centro Effetà di Betlemme nel 2024, per il 2025 il vescovo Giuliano ha deciso di sostenere i progetti educativi della scuola per l’infanzia ‘Sant’Agostino nella parrocchia di Mafambisse, Diocesi di Beira, in Mozambico.

Nel 2019, dopo le devastazioni provocate a Beira dal ciclone Idai, il Governo del Mozambico ha trasferito circa 3.500 persone in un villaggio sorto dal nulla ad 11 chilometri da Mafambisse, dove la Pia Società di San Gaetano di Vicenza ha assunto la cura pastorale della parrocchia del Buon Pastore. Con i profughi sono arrivate, fortunatamente, numerose Ong portando viveri, vestiti e strumenti di lavoro e avviando progetti: coltivazione di orti, corsi di taglio e cucito, attività con i bambini.

La parrocchia di Mafambisse non è rimasta a guardare. «Ci siamo dati da fare realizzando un edificio per ospitare le classi di scuola e una cappella dove abbiamo iniziato a riunire i nuovi arrivati cattolici per offrire qualche catechesi e celebrazione della Parola». Così don Piergiorgio Paoletto, missionario della Pia Società di San Gaetano da 15 anni in Mozambico di cui 10 trascorsi a Mafambisse. «Questo nuovo “villaggio” dista 4 chilometri dal centro abitato più vicino, distanza che le persone devono fare a piedi perché non hanno soldi per pagarsi un passaggio – prosegue don Paoletto -. Anche per questo, grazie ai finanziamenti Onu, è stato possibile realizzare alcuni servizi, tra i quali una piccola scuola per i bambini dalla prima alla quarta elementare».

In collaborazione con la Cafod, organizzazionedella Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles che si occupa di carità e sviluppo internazionale, la parrocchia di Mafambisse ha realizzato la scuoladell’infanzia ‘Sant’Agostino’ in grado di ospitare uncentinaio di bambini dai 4 ai 5 anni, progettosostenuto anche dalla colletta “Un pane per amor di Dio” del nostro Ufficio missionario diocesano. La scuola è seguita da 7 persone: una suora coordinatrice, due persone per il servizio cucina, una persona per la vigilanza e tre insegnanti.