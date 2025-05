Venerdì 2 maggio, alle ore 17, si inaugura nella cappella battesimale della Cattedrale una breve mostra dal titolo “Rigenerati nella speranza: l’antico fonte battesimale della Cattedrale”. L’esposizione si inserisce nel più ampio progetto “Rigenerati nella speranza” che vede l’unione e la collaborazione delle diocesi del Triveneto (Veneto, Trenti no Alto Adige e Friuli Vene zia Giulia) nella valorizzazione degli istituti ecclesiastici preposti alla conservazione e trasmissione dei beni culturali con iniziative che si collegano ai temi del Giubileo della Speranza e che vogliono portare in luce il profondo legame con la comunità e il territorio.

Al centro di questa iniziativa interdiocesana si trova no la Cattedrale e il Battiste ro, simboli della misericordia, del dono e della fede, punti di riferimento da cui sviluppare itinerari e iniziative legate alla propria realtà diocesana. Ecco allora che Museo, Archivio e Biblioteca (MAB) afferenti alla Diocesi di Vicenza, coordinati dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, hanno pensato ad una mostra che vuole recuperare la storia dell’antico fonte (ora esposto al Museo Diocesano) che fu ininterrotta matrice battesimale per la città e l’area suburbana fino all’inizio del XIX secolo, affiancandovi l’esposizione di rituali, registri battesimali e oggetti liturgici legati al Battesimo.

La mostra è accompagnata da una serie di iniziative didattiche pensate e progettate per coinvolgere parrocchie, bambini e ragazzi che frequentano il catechismo, adulti e turisti, dentro e fuori la Cattedrale in una sorta di viaggio che, dall’attuale fonte ottocentesco (1823), ripercorrendo a ritroso i secoli, tra arte e storia locale, possa far emergere la forza “rigenerante” della fede. Le visite guidate e le attività didattiche sono progettate dai Servizi Educativi del Museo Diocesano e coinvolgeranno, oltre alla mostra, la Cattedrale e la sua Area Archeologica, lo stesso Museo dove si può ammirare l’antico fonte battesimale (vasca termale romana usata come fonte per il Battesimo a Vicenza sin dall’VIII secolo) e alcune chiese del centro storico.

L’iniziativa “Rigenerati nella speranza” si apre anche all’arte contemporanea. Sarà possibile, infatti, per chi visita la mostra, partecipare alla realizzazione di un’opera condivisa lasciando il proprio nome che verrà rielaborato dall’arti sta Lore Bert. Tale opera, dal titolo “Toward The Light – Verso la Luce”, sarà esposta in occasione della Biennale Internazionale d’Arte di Venezia 2026. La mostra è pronta ad accogliere fedeli e visitatori in un cammino tra storia, spiritualità, arte, liturgia e luoghi da scoprire e riscoprire rafforzando il senso di appartenenza e di rigenerazione.

