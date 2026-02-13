Allâ€™oratorio “Aurora” di Piana (Valdagno) si festeggerÃ San Valentino con una cena di beneficenza per ricordare Rachele, una bambina della comunitÃ strappata alla vita da un brutto male allâ€™etÃ di 7 anni. Lâ€™idea Ã¨ partita da alcuni ragazzi della classe 2006, suoi coetanei.

Â«Ripensando a Rachele â€“ racconta Jacopo, uno dei promotori dellâ€™iniziativa â€“ abbiamo deciso di fare qualcosa in sua memoria. Si Ã¨ pensato di promuovere unâ€™iniziativa che andasse anche a favore di tutti i ragazzi e le ragazze che devono affrontare malattie e sofferenze come quelle che hanno colpito la nostra coetaneaÂ».

La data scelta per la cena di beneficenza non Ã¨ stata casuale: venerdÃ¬ 13 febbraio Rachele avrebbe compiuto 20 anni. Â«Abbiamo pensato â€“ prosegue Jacopo â€“: quale migliore occasione per ricordarla, in questa data, con i suoi vecchi compagni di classe che si avviano ad affrontare un nuovo decennio? Ho rintracciato tutti i numeri di telefono, li ho contattati. Ãˆ subito emerso il desiderio di partecipare. Molti si sono anche offerti di contribuire allâ€™organizzazione della serataÂ».

I ventenni di Piana hanno inoltre allargato lâ€™orizzonte verso i bambini e i ragazzi ammalati, magari loro vicini di casa. Lanciata lâ€™iniziativa, si Ã¨ passati agli aspetti pratici da affrontare.

Â«La realizzazione di questa cena si Ã¨ resa possibile grazie alla collaborazione di tante persone â€“ conclude Jacopo â€“. La partecipazione non manca perchÃ© siamo una comunitÃ unita. Questo aspetto Ã¨ fondamentale: solo cosÃ¬, con un obiettivo che ci accomuna, ci si puÃ² stringere attorno a chi vive momenti di difficoltÃ o Ã¨ colpito da gravi malattie. Abbiamo deciso che questa iniziativa non deve essere solo un momento occasionale. Non si tratta quindi soltanto di un ricordo: desideriamo promuovere qualcosa che resti. Per questo motivo abbiamo pensato di destinare il ricavato della cena alla Fondazione CittÃ della Speranza, per sostenere la ricercaÂ».

Jacopo ha condiviso la sua idea con Loredana, che ha contribuito a curare lâ€™organizzazione nei dettagli.

Â«Desideriamo ringraziare lâ€™oratorio, che ha reso disponibile la struttura â€“ sottolinea Loredana â€“, le persone che cucineranno per un centinaio di ospiti e chi ha offerto la spesa per la cena. Grazie anche ai genitori di Rachele per lâ€™interesse, la disponibilitÃ e la sensibilitÃ dimostrataÂ».

Lâ€™offerta minima per la cena Ã¨ di 20 euro. Lâ€™inizio Ã¨ previsto per le ore 20 di sabato 14 febbraio allâ€™oratorio Aurora di Piana. Il successo dellâ€™iniziativa Ã¨ confermato dal fatto che tutti i posti disponibili sono giÃ stati prenotati.

Piero Maestro

