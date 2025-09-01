Le norme possono essere un fattore determinante nei cambiamenti di un territorio e della societÃ che lo abita. Ãˆ stato cosÃ¬ per la Legge Regionale n.40/85, di cui ricorrono i quarant’anni esatti dall’adozione. Si trattava di una norma in tema edilizio atta alla “tutela ed edificabilitÃ delle zone agrarie”.

Tra le caratteristiche fondamentali, la possibilitÃ di costruirsi una casa in un fondo rustico, se in quello stesso fondo ce nâ€™era un’altra di proprietÃ della famiglia da almeno cinque anni. Venivano poste alcune condizioni fondamentali sulla cubatura, perchÃ© la nuova abitazione non poteva superare i 600 metri cubi complessivi e la somma definitiva dei due immobili si doveva fermare a 1200 metri cubi. E pure la metratura del fondo agricolo di partenza doveva attenersi a misure precise. Il tutto, con continui riferimenti alla normativa giÃ esistente allâ€™epoca e alle molteplici deroghe previste. Per esempio, la stessa cubatura poteva essere ampliata a 800 metri cubi una volta demolita la casa precedente se di proprietÃ da almeno sette anni. Come riportava la Voce dei Berici di allora, pertanto, i presupposti erano Â«talmente elastici che ogni famiglia rurale poteva mettere in piedi una casa per il figlioÂ» che si sposa va, anche se questâ€™ultimo aveva un lavoro in cittÃ con mansioni ben diverse dallâ€™agricoltore. La L.r. 40/85, del resto, era nata per garantire una forma di residenza a chi voleva farsi una famiglia e aiutava i genitori contadini nella loro attivitÃ . Con lâ€™ulteriore fine, tuttavia, di preservare il verde e lâ€™area agricola il piÃ¹ possibile.

A quattro decenni di distanza, in una situazione generale in cui la grande maggioranza dei veneti si ritrova va tra i beneficiari, sono stati rispettati questi obiettivi? Secondo lâ€™esperto Salvatore Abbate, che per una vita intera ha seguito il settore urbanistico in piÃ¹ Comuni Vicentini (Recoaro Terme, Marostica, Bressanvido, Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Quinto Vicentino), la risposta Ã¨ sÃ¬ per quel che riguarda la residenzialitÃ . No, invece, per la tutela del verde, perchÃ© avrebbe compromesso profondamente il territorio. Â«Si veniva da una situazione di caos regolamentare: molte amministrazioni municipali dovevano ancora approvare i rispettivi Piani Regolatori Generali (Prg); câ€™era giÃ stato un condono per pochi soldi a livello nazionale, a cui se ne sarebbero aggiunti altri due nel 1994 e nel 2000. Il risultato Ã¨ che si continuÃ² a costruire in ordine sparso. E stavolta con una forte speculazione, perchÃ© ci fu la corsa ad accaparrarsi edifici esistenti in zona agricola accanto cui costruire la propria futura dimora. Senza dimenticare la facilitÃ con cui si poteva portare la cubatura a 800 metri cubi complessivi. Sorsero cosÃ¬ nuove villette ovunqueÂ».

Lo spirito originario della legge finÃ¬ presto perduto. Aggiunge Abbate: Â«Qualcuno, grazie alle deroghe, realizzÃ² persino piscine e campi da tennis che poi incorporÃ² nei terreni di proprietÃ . Lâ€™urbanistica ha sempre forti implicazioni politiche, essendo unâ€™arma di con sensoÂ». E specificamente nel Vicentino come andÃ²? Â«La situazione di partenza era diversa, anche per la diversitÃ delle aree al proprio interno tra montagna e pianura. Nella fascia montana, lâ€™attivitÃ agricola si era giÃ diradata dagli anni â€™60 perchÃ© poco redditizia; al massimo, ci fu qualche acquisto di immobili da far diventare poi seconde case. Mentre nelle campagne della pianura, per la presenza della grande proprietÃ terriera e della mezzadria, non ci fu un frazionamento dei terreni cosÃ¬ diffuso e il conseguente sorgere di cantieri edili ovunque. E cosÃ¬, piÃ¹ di qualche Comune, come Bressanvido, presenta ancora una riconoscibile conformazione agricolaÂ».

Roberto Turetta

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA