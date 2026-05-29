Padre Francesco Ielpo Ã¨ Custode di Terra Santa dal giugno 2025. Il 20 maggio ha concelebrato con il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, in cattedrale, il mandato ai volontari vicentini per la cura del sito archeologico di Magdala.

Padre Ielpo, comâ€™Ã¨ la situazione oggi in Terra Santa?

Â«La situazione di tutta la comunitÃ locale Ã¨ particolarmente difficile: il Covid e quasi 3 anni di conflitto hanno messo in ginocchio l’economia, soprattutto in Cisgiordania, dove le comunitÃ cristiane si sostenevano dal turismo religioso. L’assenza di pellegrini genera una crisi economica, ma anche un clima di sospetto verso lâ€™altro in una spirale di paura, odio, risentimento e violenzaÂ».

Qual Ã¨ il vostro impegno?

Â«Manifestare vicinanza, la stessa che sentiamo anche noi dai cristiani di tutto il mondo. Non Ã¨ mai mancata nemmeno la solidarietÃ da parte delle diverse chiese e di questo siamo molto grati. Sentiamo di non essere soli in questo cammino cosÃ¬ difficileÂ».

Siete presenti in Libano e non soloâ€¦

Â«In Libano si parla di piÃ¹ di 1.300.000 sfollati. I villaggi cristiani sono stati abbandonati, cosÃ¬ come il nostro convento di Tiro. Anche in Siria la crisi economica Ã¨ drammatica, perchÃ© non Ã¨ chiaro il futuro del paese. In tutti questi contesti, la nostra presenza significa vicinanza e aiuti materiali, ma soprattutto la testimonianza della presenza di DioÂ».

Lei Ã¨ divenuto Custode di Terra Santa nel giugno 2025, in una situazione geopolitica ancor piÃ¹ complessa che in precedenza. Qual Ã¨ stata la Sua fatica piÃ¹ grande in questo tempo? E cosa Le ha dato speranza?

Â«La fatica piÃ¹ grande, in questo tempo, Ã¨ stata probabilmente quella di custodire insieme le persone e la speranza. Vivendo in una situazione segnata dalla guerra, dalla paura, dalle tensioni politiche e religiose, il rischio Ã¨ che ciascuno si chiuda nel proprio dolore o nella propria appartenenza. Invece la missione della Custodia chiede ogni giorno di rimanere presenti, vicini alle persone che spesso vivono nellâ€™incertezza e nella stanchezza. Insieme a questa fatica ho incontrato anche molta speranza, che mi Ã¨ venuta anzitutto dalla gente semplice: dalle famiglie che continuano a pregare, dai giovani che non vogliono arrendersi allâ€™odio, dai confratelli che restano accanto alle comunitÃ anche nei momenti piÃ¹ difficili. Mi colpisce sempre vedere come, qui in Terra Santa, la fede non sia qualcosa di teorico: Ã¨ una fede vissuta dentro la fragilitÃ della vita quotidianaÂ».

Cosa significano i volontari vicentini per voi?

Â«Come Custodia di Terra Santa siamo molto grati alla Diocesi di Vicenza per il rinnovo dellâ€™accordo, araverso la Fondazione Homo Viator San Teobaldo, che provvede ad oltre 100 volontari per la cura del sito archeologico e del santuario di Magdala sul lago di Tiberiade. Il loro impegno, quando potranno venire, sarÃ soprattttuo nellâ€™accoglienza dei pellegrini. SarÃ unâ€™esperienza di incontro, proprio come lo Ã¨ la Terra Santa: un luogo dove tuo il mondo passa e lâ€™accoglienza Ã¨ il primo annuncio del VangeloÂ».

Cosâ€™Ã¨ possibile fare oggi per la Terra Santa?

Â«In questo momento in cui fisicamente non Ã¨ possibile recarsi in Terra Santa come pellegrini, Ã¨ possibile perÃ² manifestare vicinanza. Innanzitutto attraverso l’informazione. Ãˆ una realtÃ molto complessa che richiede il sacrificio di un’informazione adeguata. Non si puÃ² amare ciÃ² che non si conosce. Il primo passo Ã¨ proprio quello della conoscenza per amare e pregare. La pace Ã¨ un dono che viene dall’alto. Noi non ci stancheremo di pregare e chiedere a tuo il mondo di continuare a pregareÂ».

Naike Monique Borgo

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