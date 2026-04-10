Per la Salita del Costo è tempo di accendere i motori. La 33ª edizione della competizione, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile, è pronta a regalare spettacolo, passione e divertimento lungo uno dei tracciati simbolo del territorio vicentino, che quest’anno aprirà il calendario nazionale 2026.

Al via, su un percorso di 9,910 chilometri con partenza dal bivio Bramonte, i migliori piloti della specialità, da sempre attratti da un tracciato considerato tra i più selettivi e impegnativi d’Italia. Le richieste di partecipazione sono arrivate numerose già nei mesi scorsi, tanto che anche quest’anno gli organizzatori hanno dovuto fissare un numero massimo di iscritti.

Tra i protagonisti attesi c’è Franco Caruso, vincitore dell’edizione 2025 al volante di una Nova Proto, che punta a concedersi il bis. Alle sue spalle, lo scorso anno, si erano classificati Fausto Bormolini su Reynard F3000 e Alberto Scarafone su Osella PA30.

La gara affonda le sue radici nella storia dell’automobilismo locale. Nell’immediato secondo dopoguerra nacque infatti la prima competizione di velocità in salita della provincia, la Conco-Turcio-Asiago, lunga circa dieci chilometri, poi sostituita dagli anni Ottanta dall’attuale tracciato sul versante opposto dell’Altopiano.

Anche quest’anno la Salita del Costo si conferma un evento capace di unire tradizione, adrenalina e grande partecipazione di pubblico. Gli spettatori potranno raggiungere le postazioni lungo il percorso grazie a un servizio navetta attivo dalle 7 del mattino, per poi distribuirsi tra i tornanti sia durante la gara sia nelle prove cronometrate del giorno precedente.

È già attiva, 24 ore su 24, la prevendita dei biglietti sul sito TicketOne per assistere alle prove di sabato e alla gara di domenica, che si disputerà in un’unica manche.

Il programma prevede anche due parate non competitive con auto storiche, iniziativa che ha registrato un successo oltre le aspettative: il numero massimo di iscritti è stato infatti raggiunto con largo anticipo.

Il weekend motoristico prenderà il via venerdì con le verifiche sportive (dalle 10 alle 17) e le verifiche tecniche (dalle 11 alle 18) nella zona industriale di Caltrano. Sabato 11 sarà invece dedicato alle prove ufficiali, con due manche di ricognizione sul percorso.

La gara scatterà domenica alle 13.30 e si concluderà a metà pomeriggio. A seguire, le premiazioni al PalaCiclamino, nel piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana.

Tra le iniziative collaterali spicca anche un evento benefico: la terza edizione della partita di calcio in programma venerdì 10 alle 19, che vedrà affrontarsi la Squadra Nazionale Piloti Salite e una selezione di giocatori ed ex del Lanerossi Vicenza. L’incontro si disputerà allo stadio comunale “F. Bertoldi” di Piovene Rocchette.

L’incasso sarà devoluto al progetto “Ci sto a(f)fare fatica”, promosso dal Comune di Piovene Rocchette e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Un’ora prima del fischio d’inizio, nella sala riunioni dello stadio, il direttore di gara Fabrizio Bernetti terrà il briefing con i piloti.

Luca Pozza

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