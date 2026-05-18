Ulss 8 Berica, il 2025 va in “rosso” per 43 milioni di euro. Un passivo dovuto soprattutto a maggiori costi del personale e rincaro dei farmaci: lo riporta la stessa azienda sanitaria, che nei giorni scorsi ha deliberato una richiesta all’azienda Zero regionale per il ripianamento integrale. «Ritengo che buona parte di questo maggiore esborso derivi dall’impiego di forza lavoro di cooperative. Come RSU abbiamo chiesto uno “stop” alle esternalizzazioni, a cui rimaniamo contrari. L’azienda, finalmente, sta raccogliendo delle manifestazioni di interesse per l’inserimento di medici in Pronto Soccorso » dichiara Federico Zanin della Cisl Fp, rappresentante sindacale nell’azienda sanitaria vicentina.

Sulla proposta di copertura della perdita sul bilancio d’esercizio ad oggi l’Ulss, interpellata, non ha rilasciato dichiarazioni. Nella delibera 765 del 30 aprile scorso l’azienda sottolinea che il “rosso” è a fronte di un patrimonio netto comunque positivo per oltre 329 milioni di euro e parte dai dati di bilancio: il finanziamento regionale per il 2025 (deliberato dalla Regione Veneto) per l’Ulss che copre il territorio di Vicenza è pari a 965,6 milioni di euro, con un valore della produzione in creti scita di quasi 20 milioni. Parallelamente, i costi sono appunto aumentati di 43,9 milioni di euro, corrispondenti alla passività di esercizio. Nella delibera l’azienda sanitaria elenca le cause: non «un deficit di tipo strutturale » ma una «conseguenza della fase di instabilità» degli ultimi anni e in particolare della «dinamica inflattiva». L’Ulss sottolinea che c’è stato un «aumento dell’attività svolta, in per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche e di ricovero». A far “sforare” sono in particolare due voci. Quella «con il maggior aumento è il costo del personale – si legge – che è aumentato di 22 milioni, seguito dal costo dei farmaci in aumento di circa 11 milioni».

Stato di agitazione

Il tema si accompagna al “braccio di ferro” in corso or-mai da mesi al tavolo sindacale dell’azienda con le organizzazioni rappresentative del personale sanitario, per la limitazione delle esternalizzazioni di parte del servizio a cooperative di medici. A cavallo fra 2025 e 2026 l’azienda sanitaria aveva allontanato 18 medici impiegati tramite cooperativa, in seguito alle criticità riscontrate in particolare in occasione della loro assegnazione al servizio ambulanze e soccorso stradale di Arzignano, Valdagno e Noventa. La presenza di personale medico esterno, per coprire le carenze dovute a ferie dei medici assunti, aveva scatenato la protesta delle sigle sindacali e in particolare della Rsu aziendale, che aveva dichiarato il 4 febbraio scorso uno stato di agitazione poi sospeso in seguito ad un incontro con la controparte in prefettura.