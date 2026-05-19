Dieci Comuni vicentini al voto, ai quali si aggiungono – nella diocesi berica – San Bonifacio nel Veronese e Carmignano di Brenta nel Padovano. L’appuntamento con le urne è ormai in vista: il 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il loro prossimo sindaco i cittadini dei municipi di di Albettone, Arcugnano, Arzignano, Lonigo, Malo, Nove, Posina, Recoaro Terme, più appunto San Bonifacio, Carmignano e Cogollo del Cengio (nella provincia di Vicenza ma parte della diocesi patavina). Oltre alla “new entry”, un Comune nuovo di zecca: Castegnero – Nanto, derivante dalla fusione dei due municipi della Riviera Berica.

I comuni vicentini al voto Albettone, 1.982 abitanti Arcugnano 7.717 ab. Arzignano 25.094 ab. (ballottaggio) Cogollo del Cengio 3.156 ab. Lonigo 15.746 ab. (ballottaggio) Malo 14.682 ab. Nove 4.894 ab. Posina 558 ab. Recoaro Terme 6.076 ab.

Le urne saranno aperte da domenica 24 maggio (dalle ore 7 alle 23) a lunedì 25 (orario 7 – 15). Limitatamente al Vicentino sono quasi 80mila (78.968, dato della prefettura) gli elettori dei dieci enti locali chiamati al voto, a cui vanno ad aggiungersi altri 23mila elettori delle due realtà padovana e veronese. Per Albettone, Cogollo, Malo, Lonigo, Posina e Recoaro si tratta di un’elezione “normale”, nel senso che il mandato amministrativo del sindaco uscente è terminato nel primo semestre dell’anno. Ben diversa la situazione in altri tre municipi della provincia, commissariati, dove l’appuntamento elettorale è stato determinato da un “terremoto” nella precedente compagine politica. Ad Arzignano il consiglio comunale è stato sciolto lo scorso 3 febbraio, come pure ad Arcugnano, mentre a Nove il consiglio è stato sciolto il 24 febbraio. Invece, risale allo scorso 18 e 19 gennaio il “matrimonio” fra Castegnero e Nanto. I cittadini delle due piccole realtà del Basso Vicentino a larga maggioranza hanno votato per dar vita alla nuova realtà amministrativa, che conserva le denominazioni originarie. La Regione Veneto ha prontamente accolto il processo di fusione a cui segue ora la prima elezione del sindaco, particolare anche per i due candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino: sono gli ex sindaci dei Comuni precedenti.

L’eventuale ballottaggio per i Comuni di Arzignano e Lonigo (e San Bonifacio) sarà il 7 e 8 giugno.