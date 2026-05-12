Tre cadaveri, una laguna e un confine. Umberto Matino torna in libreria con “Laguna Limes” e lo fa portando il lettore dentro un Veneto che si muove tra acqua e montagna, tra storia e delitto, tra passato e presente. Ma soprattutto dentro un territorio che non è sfondo, ma protagonista, materia viva del racconto, spazio che orienta scelte, destini e misteri. «A me piace raccontare le storie dei gialli insieme al territorio» spiega lo scrittore vicentino «Una storia la devi per forza ambientare in un luogo: e se è un luogo che conosci, riesci a raccontarlo meglio. I personaggi puoi inventarli, ma i luoghi no. Basta sceglierli». È qui che si riconosce la cifra di Matino: un noir che affonda le radici nella geografia reale, nella memoria, nelle pieghe meno raccontate del Veneto. Non luoghi generici, ma paesaggi attraversati, vissuti, che restituiscono densità alla narrazione e diventano struttura portante. Il titolo stesso è già una chiave di lettura. “Limes” è una parola latina e significa confine. Ma non un confine che divide.

«Se in una giornata limpida vai al Lido e guardi Venezia, vedi dietro le Dolomiti. È lo “stravedamento veneziano”: il limite si annulla e diventa punto di contatto tra due mondi». Ed è proprio su questo confine mobile che si costruisce il romanzo, che intreccia laguna e montagna, in un continuo rimando, quasi a suggerire che ogni storia, per essere davvero compresa, va letta da più prospettive. Due piani temporali si sovrappongono e dialogano tra loro. Da una parte il 1985, con un’indagine che si apre subito con la comparsa dei cadaveri – «un meccanismo per catturare il lettore», ammette l’autore – e che si sviluppa attorno a un possibile movente legato a un appalto pubblico, tra interessi opachi e relazioni da decifrare. Dall’altra una storia cinquecentesca che affonda nelle miniere d’argento del Tretto, con la figura di Vincenzo Grimani, figlio del Doge, a guidare una cordata di nobili veneziani in un’impresa che unisce economia, potere e territorio.

A muoversi tra questi livelli tornano anche personaggi già noti ai lettori: il maresciallo Picconese e il commissario Bonturi, impegnati in due indagini parallele, tra carabinieri e polizia, tra provincia e città, destinate a incrociarsi. «Sono due mondi che collaborano» racconta Matino «perché trovano dei legami tra gli avvenimenti». Un intreccio investigativo che riflette, ancora una volta, quello geografico: luoghi diversi che si parlano, si cercano, si spiegano a vicenda. Ma più del delitto, è il contesto a diventare centrale. Il Veneto che emerge dalle pagine è un territorio complesso, stratificato, attraversato da storie e popoli. Non un’identità chiusa, ma un sistema aperto. «È un posto cosmopolita» sottolinea lo scrittore «Ha rimandi al Centro Europa, all’Oriente, la nostra regione è sempre stata un crogiolo di persone». Un’identità lontana da ogni semplificazione, che affonda nelle radici cimbre della montagna, nella vitalità commerciale di Venezia, nei paesaggi della pianura e nei loro continui scambi.

E proprio questa geografia diffusa trova nel libro una forma narrativa. Venezia, il Tretto e perfino la pianura rodigina di Conca di Rame diventano i vertici di un triangolo che racconta un Veneto intero, fatto di connessioni più che di separazioni, di passaggi più che di confini. Un territorio che, storicamente, ha costruito la propria forza nella capacità di accogliere, di mescolare, di trasformare le differenze in ricchezza. «Non è tanto l’idea di essere “paroni a casa propria”» osserva Matino «ma di aver avuto tanti ospiti e di averli fatti diventare veneti». Ne nasce un noir che non si limita a indagare un crimine, ma scava nella storia e nell’identità di un territorio. Un racconto che tiene insieme tensione narrativa e profondità culturale, in cui ogni dettaglio geografico diventa indizio e ogni traccia del passato una possibile chiave di lettura. Dove il confine, il “limes”, non è una linea da difendere, ma uno spazio da attraversare.

Giada Zandonà

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