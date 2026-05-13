Il mese di maggio, con il profumo delle rose, richiama la devozione alla Madonna. La religiositÃ popolare Ã¨ ricchissima di tradizioni che si tramandano in tutte le comunitÃ . In particolare, la recita del Rosario, non solo nelle chiese, ma anche nei quartieri, nelle contrade dove sorgono capitelli. Momenti di devozione mariana, ma anche di incontro, di socializzazione. Â«Quandâ€™ero bambino non vedevo lâ€™ora che arrivasse il mese di maggio â€“ racconta un anziano -. Non esattamente per la recita del Rosario, preghiera lunga e ripetitiva, ma per i giochi che facevamo dopo la funzione. In particolare, approfittando anche del buio (non câ€™era lâ€™ora legale), le interminabili scorribande a nascondino. Solo il richiamo dei genitori che ci ordinava perentoriamente di tornare a casa, metteva fine al divertimentoÂ».

In questa direzione si colloca la proposta della parrocchia del Sacro Cuore di Schio. Luisa Minotto, che da dieci anni anima lâ€™iniziativa, racconta come si svolge la preghiera: Â«Nel mese di maggio nella nostra chiesa si rinnova un appuntamento che Ã¨ ormai diventato una tradizione per i piÃ¹ piccoli. Ci ritroviamo davanti alla statua di Maria per recitare il Rosario e poi andiamo tutti a giocare nella piastra polivalente. Si comincia sempre con un canto e poi i bambini/ragazzi leggono i misteri e le riflessioni e le preghiere associate; dopo ciascun mistero recitiamo 5 Ave Maria anzichÃ© 10 e concludiamo con un canto. A volte viene indicato un piccolo impegno da svolgere il giorno successivo. Per permettere anche ai piÃ¹ piccoli di seguire abbiamo riadattato i testi. A volte utilizziamo dei rosari alternativi (della samaritana, del figliol prodigo, degli amici di GesÃ¹, della Pasqua, â€¦). Dopo il canto finale ogni ragazzo segna la propria presenza e poi tutti corrono fuori a giocare con gli animatoriÂ».

Per ravvivare la proposta ogni anno si cambia il modo di segnare la presenza: bollini, timbri o fiori da attaccare ad un albero stilizzato su un foglio. Molto interessante il modo di comunicare a tutta la comunitÃ quello che si sta facendo. Â«Sera dopo sera, costruiamo un simbolo che segnali la nostra presenza â€“ spiega la catechista -, lo scorso anno abbiamo realizzato il logo del Giubileo con tanti pezzi come se fosse un puzzle. Lâ€™ultimo giorno i ragazzi con il maggior numero di presenze vengono premiati con una consumazione gratuita al Sacrofest, la festa della nostra comunitÃ , che inizia proprio alla fine del mese di maggio. Lâ€™obiettivo iniziale era quello di far riscoprire ai piÃ¹ giovani la tradizione del trovarsi assieme per pregare Maria, associandolo ad un momento ludico. Adesso possiamo dire che ci siamo riuscitiÂ».

A Bolzano Vicentino la devozione mariana si celebra in giardino. Â«Da tre anni – racconta Anna Buratti – il mese di maggio ha un profumo speciale nel nostro giardino: quello della preghiera che si fa comunitÃ . Tutto Ã¨ iniziato quando abbiamo accolto la statua di Maria proveniente dalla scuola materna che mio marito frequentava da bambino, ora chiusa. Proprio per questo legame storico con lâ€™infanzia, abbiamo voluto che il Rosario fosse a misura dei piÃ¹ piccoli: sono loro, spesso, ad animare le Ave Maria con la purezza della loro voceÂ». Dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ si ritrovano dalle 20 alle 30 persone di ogni etÃ : nonni, adulti, giovani coppie e bambini. Â«Ãˆ commovente osservare la bellezza silenziosa con cui Maria attira a sÃ© i cuori â€“ conclude Anna -, trasformando un angolo privato in un cenacolo a cielo aperto. Sotto il suo sguardo materno, in questo mese a lei dedicato riscopriamo la gioia di essere comunitÃ , uniti da un filo di grani che lega passato, presente e futuroÂ».

Piero Maestro

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