«Negli ultimi mesi dell’Anno Santo mi è stata diagnosticata una grave malattia che deve essere curata con urgenza. Il trattamento possibile, che durerà circa due anni, non è disponibile in Mozambico». Inizia così la lettera schietta, dolorosa e affettuosa con la quale il Vescovo di Beira Claudio Dalla Zuanna, 67 anni, originario di San Nazario, ha annunciato ai fedeli della diocesi mozambicana che Papa Leone ha accolto la sua richiesta di dimissioni.

Arrivato in Mozambico nel 1984, Dalla Zuanna vi è rimasto fino al 2003, per poi tornarvi nel 2009 e venire nominato Vescovo nel 2012. Nel 2017 inizia la collaborazione con la Diocesi di Vicenza, presente oggi a Beira con due missionari fidei donum: don Maurizio Bolzon e don Luca Trentin.

«Fin dall’inizio della mia presenza a Beira, con dom Claudio c’è stata una collaborazione molto stretta – racconta don Maurizio Bolzon -. Insieme abbiamo affrontato i cicloni e le ricostruzioni; insieme abbiamo cercato soluzioni ai tanti problemi che si presentavano giorno dopo giorno; insieme abbiamo lavorato per dare slancio alla pastorale diocesana… La sua partenza segna la fine di un’esperienza e l’inizio di qualcosa di diverso. Non ho idea di come cambierà la Chiesa di Beira nei prossimi anni. Ma ho la certezza che il buon Dio continuerà a camminare con essa… e con noi!»

«In questi quasi 14 anni in cui abbiamo camminato insieme – scrive ancora dom Claudio -, ho cercato di seguire il motto scelto per il mio ministero episcopale: “Perché abbiano la vita” (Gv 10,10), facendo tutto il possibile per aiutare ciascuno di voi e la Diocesi a crescere, migliorare le nostre comunità, formare i sacerdoti, consolidare l’unità e la collaborazione tra tutti».