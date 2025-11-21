Fino al 30 novembre a Caldogno c’Ã¨ unâ€™occasione rara per entrare nella suggestiva chiesetta longobarda di San Michele in via Marconi (nell’area del cimitero), solitamente chiusa al pubblico, e lasciarsi avvolgere dal dialogo tra arte, spiritualitÃ e natura. Lâ€™artista vicentino Luciano De Marchi ha allestito la mostra “Cantico”, un percorso ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco dâ€™Assisi: trenta sculture in legno che raccontano la vita e la materia, la luce e lâ€™ombra, il sacro che abita lâ€™umano. Un coro silenzioso di mani, volti e gesti che invitano alla riconciliazione con gli elementi e con se stessi. La chiesetta sorge non lontano da Villa Caldogno, creando un ponte ideale tra lâ€™ereditÃ longobarda e la magnificenza rinascimentale: un dialogo tra epoche che racconta la continuitÃ viva della storia e dellâ€™arte in questo luogo.

Â«Luciano De Marchi scolpisce sempre Francesco, ma in mille sfaccettature: Francesco sole, notte, acqua e fuoco, vento e terra. Francesco fiori, erba, pane. Francesco offeso e perdonante, malato e cieco. Francesco con sorella morte in corpo. Ogni figura racconta una stagione interiore – spiega Cristiana Santambrogio, scrittrice che ha tradotto il testo di Eloi Leclerc I simboli dell’unione, il piÃ¹ completo commento del Cantico delle creature di San Francesco -. Questa mostra non serve a nulla se pensiamo che racconti solo di Francesco dâ€™Assisi e non di noiÂ».

Due anni prima della morte – tra il 1224 e il 1225 – Francesco dâ€™Assisi compone parole e musica del Cantico delle Creature: Sole e luna, acqua e fuoco, terra e vento. Perdono, malattia, tribolazione, morte. Gli elementi non sono solo buoni: Sora acqua irriga o inonda. Frate fuoco scalda o brucia. Francesco canta tutto, nella sua ambivalenza.

Â«E qui interviene lâ€™intuizione dellâ€™artista: un canto di riconciliazione. Riconciliazione con tutto ciÃ² che câ€™Ã¨. Come accade, a volte, verso la fine del viaggio della vita. Arriviamo al cuore dellâ€™opera di Luciano: ha scolpito sempre Francesco, ma in mille sfaccettature. Francesco sole, Francesco notte, Francesco acqua e fuoco, vento e terra, fiori, erba e pane. Francesco offeso e perdonante, tribolato e lacrimante, malato e cieco. Francesco con sorella morte in corpo. Sono altro, fuori, attorno a noi. Ma sono anche dentro, parti di noi, situazioni ed emozioni. Accolte, diventano preghiera o arte. Se faccio pace con me stessa, sospendo il giudizio, riconosco la veritÃ delle mie stagioni, tutto di me parla di Dio e parla a Dio. Preghiera laica e arte misticaÂ».

Con questa chiave di lettura, visitando la mostra, le trenta opere non raccontano solo di Francesco ma parlano di noi. Vedremo la notte oscura di Francesco, ma anche la nostra. Quelle mani e quei volti ci fanno intuire che non esiste male assoluto, guerra, nemico o morte definitiva nella vasta accoglienza di tutto ciÃ² che câ€™Ã¨. Gli orari di apertura della mostra sono limitati al fine settimana: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. L’ingresso Ã¨ libero.

