«Qualche giorno fa sono andata a pregare a Santa Maria Maggiore alla tomba dell’amato papa Francesco, ormai ad un anno dalla sua morte. Sono tante le porte che Francesco ha aperto e molte le riforme che ha avviato nella Chiesa. Ha avviato percorsi che sono ancora in elaborazione o che richiedono ulteriore riflessione, studio, approfondimento ». Suor Samuela Rigon, 60 anni, originaria di Poianella, vive a Roma ed è la madre generale delle Suore Francescane della Santissima Madre Addolorata. Come membro di nomina pontifi cia suor Samuela ha partecipato alle due sessioni della XVI Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nel 2023 e nel 2024.

«Forse è ancora presto per capire veramente quale eredità ecclesiale ha lasciato Francesco – prosegue suor Samuela -, ma senza ombra di dubbio ha avvicinato la nostra Chiesa alla gente e alle sue ansie, ci ha fatto sentire una Chiesa coinvolta nella nostra vita quotidiana. Con il suo modo di pregare, di relazionarsi e di agire ha spezzato la parola