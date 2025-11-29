Anche Vicenza partecipa sabato 29 novembre alla giornata nazionale della malattia di Parkinson con una mattinata all’aria aperta a parco Querini. “Un passo per il Parkinson” Ã¨ l’iniziativa proposta dall’associazione vicentina malattia di Parkinson che da una trentina di anni si occupa di questa patologia: a partire dalle 10 alle ex Serre del polmone verde vicentino ci sarÃ una passeggiata aperta a tutti con la presenza di alcuni medici neurologi, neurochirurghi e un fisiatra i quali, a fine percorso, si fermeranno per rispondere a chi vorrÃ porre loro domande sul tema. A introdurre lâ€™evento ci sarÃ lâ€™assessore al sociale Matteo Tosetto. Per l’occasione un istruttore terrÃ una dimostrazione sullâ€™uso dei bastoncini di Nordic Walking e in seguito si partirÃ per la camminata lungo il percorso ad anello alla scoperta del parco. Romana Caoduro farÃ da guida, illustrando la storia e la flora del luogo.

Â«Di solito organizzavamo un convegno in occasione della giornata nazionale di fine novembre, ma quest’anno abbiamo voluto cambiare proposta – racconta Monica Freschi Buganza, fondatrice nel ’94 dell’associazione vicentina – . Sono entrata in questo mondo perchÃ¨ mio suocero si ammalÃ² di Parkinson a 56 anni e all’epoca non c’erano le conoscenze mediche di oggi. CosÃ¬ ho capito che dovevamo darci da fare privatamente, creare un gruppo di persone con lostesso problema. Parlando con l’ex parroco di S.Giuseppe, don Giorgio Balbo, avevo ottenuto la disponibilitÃ di una sala e ho fondato l’associazione. Dapprima eravamo un gruppo di tipo parrocchiale, poi il giro si Ã¨ ampliato e oggi siamo ancora lÃ¬. Abbiamo circa 150 associati, ma prima del Covid erano 200Â». Il suocero di Monica ha convissuto con la malattia per 27 anni prima di lasciarci. Â«All’inizio gli capitava di inciampare e noi pensavamo fossero solo problemi ortopedici e articolari, poi Ã¨ arrivata la diagnosi. Oggi ci sono piÃ¹ mezzi tecnici e diagnostici e a Vicenza siamo fortunati, abbiamo medici come Nordera e Bartolomei molto esperti in materia, che saranno con noi a parco Querini il 29. I familiari del malato sono sconcertati e spaventati, Ã¨ una malattia degenerativa che mette a dura prova tutta la famiglia anche perchÃ¨ a volte puÃ² insorgere una demenza o altre gravi patologieÂ». Secondo il dottor Antonio Marangi dell’ospedale di Vicenza (che parteciperÃ alla passeggiata), nell’Ulss 8 berica ci sono tra i 1.400 e i 1.800 malati di Parkinson (una stima non assoluta ma attendibile) e circa 60 nuovi casi all’anno.