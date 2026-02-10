Erika Reginato, 49 anni, Ã¨ nata in Venezuela ma da qualche tempo vive a Vicenza. Â«Avevo 14 anni e stavo giocando sulla spiaggia con le mie amiche quando allâ€™improvviso non ho piÃ¹ sentito niente â€“ racconta â€“. Credevo fosse a causa di qualche granello di sabbia entrato nelle orecchie. Dopo qualche tempo le mie ossa hanno cominciato a diventare fragili, cadevo in continuazione. Poi sono venute le piaghe sulle braccia, per la mancanza di circolazione. Ci Ã¨ voluto un anno per capire che avevo un tumore al cervelloÂ».

Erika Ã¨ stata operata a Caracas, da un medico venuto apposta dalla Svizzera, vista lâ€™estrema complessitÃ dellâ€™intervento. Â«Sono rimasta in coma 14 giorni; quando mi sono risvegliata non ricordavo piÃ¹ niente. Avevo 15 anni: tutto ciÃ² che avevo vissuto fino ad allora era perduto. Ho dovuto conoscere per la prima volta chi era mia mamma, chi era mio papÃ , chi erano le mie amiche. Ho dovuto imparare di nuovo a leggereÂ».

Nella malattia, afferma convinta Erika, Â«devi avere tre parole chiave: fede, pazienza e speranza. Al risveglio dal coma non ricordavo niente, ma ho ricominciato a vivere. Essere una sopravvissuta ti riempie di energia. Il mio sogno era riuscire ad alzarmi, a camminare, a parlare. Rimanere agganciati a un sogno, a un obiettivo, ti infonde speranza. Poi ho ricominciato a studiare, a leggere, a scrivere. Un lavoro che ha richiesto tanta pazienzaÂ».

Erika Ã¨ riuscita a laurearsi in lettere; oggi scrive libri e poesie, cura traduzioni e pubblicazioni di carattere letterario. Ma non ha smesso un minuto con le cure. Â«Il tumore che ho avuto era molto aggressivo. Ho affrontato due interventi al cervello, radioterapia e chemioterapia. Devo continuamente tenerlo sotto controllo. Per questo sono venuta in Italia. Ho percorso a ritroso il viaggio compiuto dai miei nonni, partiti da Crespano e Bassano del Grappa per venire in VenezuelaÂ».

Erika ha da poco pubblicato un libro in italiano e spagnolo in cui racconta la sua malattia, Quattordici giorni in paradiso, la mia vita, che unisce appunti, ricordi e poesie, e in cui parla dellâ€™ultima parola chiave che la accompagna: la fede. Â«La fede Ã¨ una luce che non puoi perdere mai. Ho vegliato tante notti in ospedale, soffrendo la fame e la sete. Ho attraversato il deserto. Il dolore e la sofferenza ti fanno aggrappare a qualcosa. Senza fede non puoi combattere per difendere la tua anima dalla malattia. Ho sofferto molto, per molto tempo. Tanti mi hanno aiutata in questi anni, io li chiamo i miei angeli. La fede Ã¨ trovarsi di fronte alla vita. Ãˆ trovare Cristo che vive in teÂ».

Andrea Frison

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA