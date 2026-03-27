Per l’Azione Cattolica Vicentina la primavera sarà ricca di appuntamenti, a partire dalla Festa Giovanissimi che il 23 maggio tornerà al Centro Diocesano Onisto, otto anni dopo l’ultima edizione che si è svolta a Bassano nel 2018.

«Era da tempo che volevamo proporre un momento di aggregazione e di festa per gli adolescenti che frequentano la nostra associazione, perché hanno un gran bisogno di incontrarsi e di sentire che non sono soli a vivere in questo mondo e in questa società», spiega Ottavia Gnoato, vicepresidente del Settore Giovani.

Il titolo della festa sarà “POV”, acronimo di “point of view”, cioè punto di vista: «Un invito a guardare da un punto di vista nuovo se stessi, gli altri e Dio, mettendo al centro le relazioni», aggiunge Gnoato.

A rilanciare il messaggio, durante la festa interverrà lo youtuber Pietro Morelli, musicista e content creator, molto attivo nel volontariato internazionale.

Ma ci sono altri due appuntamenti da segnare sull’agenda. Si svolgeranno in contemporanea il 17 maggio l’ACRissimo diocesano, al Centro Onisto, e la Festa del Settore Adulti, al Parco della Pace.

«Mentre i ragazzi dell’Acr faranno sintesi del cammino dell’anno, incentrato sull’esplorazione dello Spazio, gli adulti avranno la possibilità di approfondire il messaggio di San Francesco e dell’ecologia integrale», spiega il presidente diocesano dell’Ac Dino Caliaro.

“800 modi di colorare la pace” è il tema scelto per l’appuntamento degli adulti, «che ricorda l’ottavo centenario dalla morte del Santo di Assisi e che si svolgerà in contemporanea all’ACRissimo proprio per incoraggiare i genitori dei ragazzi a prendersi del tempo e partecipare a questo appuntamento».

Andrea Frison

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