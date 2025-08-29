Era il giorno dellâ€™Epifania, domenica 6 gennaio 1963, e a Dueville lâ€™aria frizzante dâ€™inverno non aveva fermato nessuno. La chiesa arcipretale era piena per la Messa celebrata dal gruppo Asci insieme agli Adulti Scouts. Poi tutti, scout in divisa e famiglie, si erano spostati al cinema parrocchiale per la Giornata della BontÃ , un appuntamento che quellâ€™anno avrebbe lasciato un segno particolare. Sul palco, accanto alle autoritÃ civili e religiose e a un gruppo di scouts americani guidati dal capitano Lemmon della Setaf, câ€™era una bambina di nove anni: Carmen Peruzzo. A lei veniva consegnato il Â«Premio della BontÃ Â».

La motivazione, riportata il 13 gennaio 1963 su La Voce dei Berici, raccontava una storia di responsabilitÃ precoce: Â«Ha il padre invalido dal 1959, la mamma da solo tre mesi Ã¨ occupata. La fanciulla cura la casa, durante lâ€™assenza della mamma, sbriga le faccende, custodisce il fratellino di 4 anni e la sorellina di 6 con grande senso di responsabilitÃ e dedizione. Nello stesso tempo riesce ad adempiere ai doveri scolastici cosÃ¬ da dare un ottimo profittoÂ».

A premiarla, davanti a un folto pubblico, era stato proprio il capitano Lemmon, capo degli scouts americani, che aveva colto lâ€™occasione per rivolgere parole di incitamento alla bontÃ e alla fraternitÃ . Lâ€™episodio era rimasto impresso nella comunitÃ di Dueville: un riconoscimento pubblico a una bambina che, in un periodo di difficoltÃ familiari, aveva saputo affrontare con coraggio e senso del dovere un quotidiano fatto di studio, lavori domestici e cura dei fratellini piÃ¹ piccoli.

Sessantadue anni dopo, Carmen Peruzzo, che tutti oggi conoscono come Loretta, ha 72 anni, due figli e quattro nipoti. Quando le abbiamo mostrato lâ€™articolo di allora, lâ€™emozione Ã¨ stata forte: Â«Mi sono rivista con quella faccia un poâ€™ triste nella fotoÂ» racconta Â«perchÃ© a quella festa ero andata senza i miei genitori. Ero piccola, non conoscevo nessuno. PerÃ² Ã¨ stata una bella esperienza, hanno aiutato la mia famiglia, in quei momenti ne avevamo bisognoÂ». Ricorda bene anche la presenza dei lupetti, tutti in divisa, e lâ€™attenzione che quel giorno le era stata dedicata: Â«Non ero abituata a tante persone attorno. Mi hanno accompagnata, premiata, riportata a casa. Ãˆ stato qualcosa di in solito per me, che ero abituata a stare in famiglia e a occuparmi delle mie responsabilitÃ quotidianeÂ».

A nove anni Car men studiava, teneva la casa e si occupava dei fratellini: Â«Sono diventata grande pre stoÂ» dice oggi con un sorriso sereno. Ripensando al Premio della BontÃ , confida di averlo portato con sÃ© per tutta la vita, anche solo per scherzare con i figli e i nipoti: Â«A volte glielo ricordo: attenti eh, che io ho preso il Premio della BontÃ !Â».

La sua vita Ã¨ stata semplice, fatta di lavoro, dedizione alla famiglia e alla comunitÃ . Oggi Ã¨ una nonna a tempo pieno: Â«Mi occupo dei miei nipoti, due maschi di 20 e 16 anni e due bambine di 9 e 4. Quando finiscono la scuola o i centri estivi vengono qui: sono felice di esserci per loroÂ».

E ai ragazzi di oggi, cosa direbbe sullâ€™essere buoni? Carmen ci pensa qualche istante e poi risponde con la franchezza che la contraddistingue: Â«Bisogna essere buoni, umili. Non sempre Ã¨ facile, tanti non accettano i consigli. Ma credo che le cose belle nascano dai piccoli gesti quotidiani, dal prendersi cura de gli altri senza pensare solo a se stessiÂ». Poi aggiunge, quasi a voler racchiudere in poche parole unâ€™intera filosofia di vita: Â«Aiutare gli altri fa bene anche a sÃ© stessi. Si vive meglioÂ». Allora come oggi, la bontÃ ha il volto concreto di persone come Carmen, che con responsabilitÃ e coraggio sanno fare la differenza rendendo migliore la comunitÃ in cui vivono.

Giada ZandonÃ

