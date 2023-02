Un monumento per dire no con Bakhita alla schiavitù

Il 26 febbraio l’inaugurazione del monumento “santa Bakhita libera gli oppressi”, rappresenterà il culmine della festa dedicata a Schio alla “Madre Moretta”. Il nome dell’opera sarà anche, significativamente, il titolo della rassegna (vedi box nella pagina accanto) che inizierà il 5 febbraio per concludersi il 26 dello stesso mese.

«Si tratta di un monumento lungo più di sei metri e alto circa due metri che arriverà dalla cina, dove è stato fuso», ci spiega suor Maria Carla frison, delle suore Canossiane che stanno seguendo tutti i preparativi.

«L’opera d’arte raffigura Giuseppina Bakhita chinata a far uscire delle persone prigioniere – ci spiega suor Maria Carla -. Si tratta di un’opera ispirata da papa Francesco che ha detto che fino a che il problema della tratta e degli schiavi resta underground ovvero sottoterra, nascosta nel sottosuolo, non si risolve». L’8 febbraio festa di santa bakhita è anche la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, giunta alla sua nona edizione.

Suor Maria Carla Frison sottolinea come «stiamo aspettando l’arrivo del monumento con gioia e trepidazione, da quanto il cardinale Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa, ha trasmesso questo desiderio a Timothy Schmaltz, l’artista che già aveva fatto la statua dei migranti in piazza San Pietro. Così è stato spiegata l’intuizione di papa Francesco: far emergere le persone dall’oscurità per portarle alla luce e far sì che tutti vedono la realtà di grande sofferenza causata dall’avrizia umana».

Significativo anche il sottotitolo della rassegna 2023 “testimone di libertà per tutti”. «Non si tratta solo di schiavitù fisica – prosegue suor Maria Carla – ma anche di una schiavitù spirituale dalla quale tutti abbiamo bisogno di essere liberati. Inoltre noi siamo testimoni di quanti aiuti Bakhita dà a chiunque la invoca. Bakhita è stata scelta per rappresentare la sua schiavitù che è stata liberata dalla fede, dal suo amore per Gesù e che condivide liberando altri». Ma il monumento è un dono per la città e quindi «è stato consegnato al Comune di Schio che ci ha sempre coinvolti per portare a termine il progetto come canossiane e come associazione» conclude la religiosa.

La statua è la prima di altre otto: quella che sarà posizionata a Schio è la numero zero, la prova d’autore. Le altre saranno posizionate in alcune capitali come Montreal, New York, Londra. in modo che anche in queste grandi metropoli ci sia un richiamo a questo messaggio.