La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre cade a pochi giorni dalla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre. Si tratta di due appuntamenti tra loro collegati perché il fenomeno emergente, sul quale i servizi sociali hanno iniziato a porre più attenzione, è quello della “violenza assistita”, ovvero dei minori che assistono ad episodi di violenza. Magari non vedendo le percosse, ma accorgendosi di lividi o degli stati di ansia, paura e sofferenza delle proprie madri.

I numeri del Veneto: violenza in casa e allarme minori

Secondo un report sulla violenza contro le donne presentato in Consiglio regionale del Veneto a marzo di quest’anno, nei primi nove mesi del 2024 nel 74,53 per cento delle telefonate al numero antiviolenza 1522 “il luogo della violenza dichiarato è la propria casa. Questo spiega anche l’elevata percentuale dei casi di violenza assistita. Nei tre trimestri considerati, più della metà delle vittime rispondenti (57,75%) ha figli/e e di esse più della metà (54,56%) dichiara di avere figli/e minori. Rispetto ai figli/e delle vittime, emerge che il 53,54% di loro ha assistito alle violenze mentre il 20,60% le ha subite”. In Veneto, precisa il report, nei primi tre trimestri del 2024 le chiamate al 1522 da parte delle vittime sono state 1.097 (nei primi 3 trimestri 2023 sono state 644) su un totale di chiamate valide di 2.698 (nei primi 3 trimestri 2023 sono state 1.546).

“Violenza assistita”, una ferita che segna il futuro

«Quello della violenza assistita è un tema importantissimo per noi, rispetto al quale ancora non esistono centri specializzati – commenta Marta Trecco, direttrice del Villaggio SOS di Vicenza che si occupa da oltre quarant’anni di accoglienza di minori, famiglie e donne in difficoltà –. Tutta la letteratura scientifica in materia e l’esperienza sul campo degli operatori dicono che se non tratti questo tema il rischio è che le persone entrino in un circuito che può portare la storia a ripetersi. Un bambino, una volta cresciuto, può diventare a sua volta maltrattante o vivere relazioni in cui viene maltrattato. Oppure sviluppare disturbi alimentari, dipendenze, attacchi d’ansia. Per questo abbiamo ideato il progetto “Ci sono anch’io”, che lavora sul nucleo che ha un vissuto violento sia individualmente che assieme: la madre e i suoi figli».

Le dinamiche nascoste dietro la violenza

Quello che l’opinione pubblica tende a sottovalutare quando si parla di violenza sulle donne è la complessità dei fattori in gioco. «Ogni caso è a sé – conferma Marta Trecco –. A volte si pensa che l’unico punto sul quale concentrare il problema sia il maltrattante. Non è così. C’è un contesto, ci sono sistemi familiari che entrano in gioco, dinamiche su cui la donna a volte si trova sola contro tanti, unitamente spesso a fattori culturali o legati a codici familiari». Motivi che si aggiungono alle complessità per una donna di decidere di rivolgersi ai Centri antiviolenza per una presa in carico: «Tante sentono che sarà un cambiamento che stravolgerà la loro vita in primis, oltre alla preoccupazione e all’incertezza sul proprio futuro e su quello dei figli». Ancora più difficile è arrivare alla denuncia. «Dal racconto che le vittime fanno alle operatrici del 1522 – si legge ancora nel già citato rapporto della Regione Veneto – risulta inoltre che la maggior parte di esse non denuncia la violenza subita alle autorità competenti. Solo l’11,84% nei tre trimestri considerati ha, infatti, denunciato la violenza subita».

Denunciare è difficile, ma la rete di aiuto lavora comunque

«Ma la denuncia non è l’unico metro per misurare il fenomeno – avverte la direttrice del Villaggio SOS –. Sono significative le numerose prese in carico dei centri antiviolenza e dei servizi territoriali che accompagnano anche in assenza di denuncia. Al Villaggio SOS riceviamo richieste di inserimento quasi quotidiane. Questo vale per tante altre realtà che gestiscono strutture di accoglienza. Non credo che il fenomeno sia in aumento, ma che sia “emerso”. Stiamo finalmente iniziando a chiamare le cose con il loro nome». E, come dimostra l’emersione della “violenza assistita”, ogni giorno le sfide sono nuove: «In questi anni di lavoro con le donne vittime di violenza abbiamo scoperto difficoltà che all’inizio non avevamo ipotizzato – conclude Marta Trecco –. È necessario rafforzare la rete tra servizi, forze dell’ordine, amministrazioni locali, sanità. Servono percorsi che sostengano sempre di più l’autonomia delle donne, l’inserimento lavorativo, l’educazione dei figli, con modalità sistemiche e altamente professionali».

Andrea Frison

