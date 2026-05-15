Una pedalata per Gaza e la Palestina con lo slogan ‘We Rise’. Domenica 17 maggio la proposta Ã¨ quella di unirsi in molte cittÃ dâ€™Europa con una mobilitazione lanciata da Gaza Sunbirds e Acampada Palestina. A Vicenza il ritrovo sarÃ alle 9.30 in Piazza Biade da dove il corteo di biciclette partirÃ per un giro della cittÃ con ritorno in centro storico per ascoltare alcune testimonianze. Alla giornata parteciperÃ anche-VelocittÃ , un gruppo di associazioni e cittadini che vuole trasformare Vicenza in una cittÃ dove le persone si spostano prevalentemente a piedi, in bicicletta o col trasporto pubblico. Â«Come in altre occasioni, anche stavolta cerchiamo di coinvolgere quante piÃ¹ realtÃ possibile per promuovere i diritti fondamentali del popolo palestinese di fronte alla situazione attuale – racconta Enrico Bisogno, tra i promotori dell’iniziativa -. La pedalata Ã¨ aperta a gruppi, asso-ciazioni e cittadini che invitiamo ad unirsi per manifestare in forma non violenta ed esercitare pressione pubblica sulle istituzioni europee. In questo modo vogliamo continuare su terra la missione della Flotilla. Pedaleremo insieme con un fiume colorato di bandiere per chiedere che i nostri Paesi smettano di fornire copertura alle forze israeliane. L’occupazione si attua con le armi, ma Ã¨ sostenuta da un ambiente che le permette di continuare senza conseguenze. Per decenni tutto ciÃ² Ã¨ stato possibile in violazione degli stessi principi che lâ€™Unione Europea afferma di sostenere, ovvero i diritti umani, il diritto internazionale e il diritto allâ€™autodeterminazioneÂ».

L’obiettivo Ã¨ dunque chiedere alle istituzioni europee di porre fine allâ€™accordo di associazione con Israele, ricordando che quest’ultima realizza oltre il 32% del commercio internazionale con i paesi europei. Â«Chiediamo allâ€™Europa di non essere piÃ¹ osservatore passivo. Lâ€™Europa ha influenza e le sue azioni contano. Ãˆ tempo di usare quel potere, di passare dalla retorica alla responsabilitÃ Â».

Gaza Sunbirds Ã¨ una squadra di para-ciclismo palestinese che promuove la bicicletta come strumento di riabilitazione e di liberazione, con la convinzione che essa possa restituire libertÃ e dignitÃ . We Rise vuole essere inclusiva, accogliente, coinvolgente: per questo il percorso Ã¨ accessibile e breve, la velocitÃ alla portata di tutti.

Alessandro Scandale

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