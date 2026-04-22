Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha esaminato otto resti di canidi datati tra 15.800 e 8.900 anni fa. Sei dei campioni appartenevano a cani veri e propri ed erano molto simili tra loro: una popolazione coerente e diffusa giÃ 14.300 anni fa

Il legame tra uomo e cane Ã¨ piÃ¹ antico e complesso di quanto la storia abbia raccontato finora. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha esaminato otto resti di canidi provenienti da Turchia, Iran, Serbia e Inghilterra, datati tra 15.800 e 8.900 anni fa, e grazie allâ€™analisi del DNA nucleare e mitocondriale Ã¨ stato possibile ricostruire la diffusione e la struttura genetica di questi animali nellâ€™Eurasia occidentale. Sei dei campioni appartenevano a cani veri e propri e, sorprendentemente, erano molto simili tra loro: una popolazione coerente e diffusa giÃ 14.300 anni fa, molto prima delle prime evidenze archeologiche convenzionali di domesticazione in Europa. Gli scienziati sottolineano che, pur non potendo determinare con precisione lâ€™aspetto di questi animali, probabilmente assomigliavano a lupi di taglia piÃ¹ piccola, robusti ma non graziosi come i cuccioli di razze moderne. Eppure, i geni di questi primi cani sono sopravvissuti fino alle razze attuali: dai pastori tedeschi ai san bernardo, passando per numerosi altri cani che abitano oggi le nostre case. I ricercatori hanno analizzato tre principali gruppi umani: i Magdaleniani dellâ€™Europa occidentale, che si estendevano dalla Francia e dalla Spagna fino al Regno Unito circa 14.000 anni fa; gli Epigravettiani in Europa centrale e meridionale, soprattutto Germania e Italia; e i cacciatori-raccoglitori dellâ€™Anatolia, nellâ€™attuale Turchia. In tutte queste culture, i cani erano presenti e curati, a volte sepolti accanto ai loro padroni, come testimoniano alcuni ritrovamenti in Anatolia, che suggeriscono un legame affettivo e simbolico simile a quello che oggi vediamo tra uomo e cane. Lâ€™analisi genetica rivela inoltre come i cani abbiano resistito ai grandi cambiamenti culturali. Lâ€™arrivo dellâ€™agricoltura nella Mezzaluna Fertile, circa 12.000 anni fa, portÃ² spostamenti umani massicci e la sostituzione di gran parte della popolazione genetica europea. Nonostante ciÃ², i cani delle popolazioni precedenti non scomparvero: furono integrati nelle nuove comunitÃ agricole, dimostrando una continuitÃ genetica e culturale sorprendente. La ricerca contribuisce anche a chiarire la questione dellâ€™addomesticamento. I cani studiati erano giÃ distinti dai lupi, ma probabilmente il processo di domesticazione non avvenne in un singolo luogo o momento. Ãˆ stato lungo, graduale, coinvolgendo generazioni e popolazioni diverse. Le ossa piÃ¹ antiche potrebbero ancora nascondere risposte sul momento preciso in cui i lupi si separarono dai primi cani, un enigma che resta aperto ma che getta nuova luce sullâ€™origine del nostro legame con questi animali.

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