«La pace è il tema più grande, più grave e più graffiante del nostro tempo». Parte da questa consapevolezza la riflessione di padre Ermes Ronchi che accompagna “Agosto a Santa Maria”, la tradizionale rassegna estiva del convento di Santa Maria del Cengio, a Isola Vicentina. L’edizione 2026 ha come filo conduttore “Osare la pace con il cuore disarmato sullo stile di San Francesco”.

«C’era Gaza, ci sono drammi che continuano, anche se ormai oscurati dall’abitudine – osserva padre Ronchi –. Di fronte alla guerra rischiamo l’assuefazione. E allora dobbiamo chiederci: cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Possiamo prenderci cura dell’angolo di mondo che ci è affidato e coltivarlo».

Per il religioso servita, la pace nasce anzitutto dalla capacità di immaginare un futuro diverso.

«Violenza, aggressività e omicidio sono presenti fin dai tempi di Caino e oggi vengono amplificati dalla guerra. Ma riusciamo almeno a immaginare un pianeta senza conflitti? Se sappiamo immaginarlo, possiamo anche iniziare a costruirlo. Dobbiamo allenare i muscoli dell’immaginazione di un mondo buono».

Una riflessione che intreccia il Vangelo, San Francesco, il profeta Isaia e la testimonianza di Martin Luther King Jr..

«Se si sogna da soli è un’illusione; se si sogna insieme, inizia la realtà. Martin Luther King coltivava il sogno di una società nuova. Anche Gesù era un uomo di straordinaria immaginazione: basti pensare alle sue parabole e alle tante metafore con cui comunicava».

Padre Ronchi sottolinea come la capacità di immaginare sia strettamente legata alla speranza.

«I profeti vedono già la primavera nel cuore dell’inverno; vedono in ciascuno di noi la fioritura, anche quando siamo soltanto un germoglio. Dobbiamo continuare a immaginare un mondo senza spade e senza lance, secondo la visione di Isaia: “Trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci”. Il chicco di grano è chiamato dalla spiga che diventerà. Così anche noi possiamo crescere fino a diventare frutto buono».

Il programma

Sabato 1 agosto , serata inaugurale: alle 21 si svolgerà la lectio magistralis “Immagina!” di padre Ronchi, per aprire orizzonti di senso e favorire un impegno sostenibile a livello personale e collettivo.

, serata inaugurale: alle 21 si svolgerà la lectio magistralis “Immagina!” di padre Ronchi, per aprire orizzonti di senso e favorire un impegno sostenibile a livello personale e collettivo. Martedì 4 agosto , alle 21, “Semina fraternità, crescerà la pace! La via di Francesco d’Assisi” con suor Katia Roncalli.

, alle 21, “Semina fraternità, crescerà la pace! La via di Francesco d’Assisi” con suor Katia Roncalli. Lunedì 10 agosto , alle 21, “Passi di pace sulle orme di San Francesco!”, camminata meditativa a cura dell’associazione Lisolakecè.

, alle 21, “Passi di pace sulle orme di San Francesco!”, camminata meditativa a cura dell’associazione Lisolakecè. Martedì 11 agosto , alle 21, “Quinto, non uccidere”, spettacolo teatrale di e con Luciano Bertoli, su don Primo Mazzolari.

, alle 21, “Quinto, non uccidere”, spettacolo teatrale di e con Luciano Bertoli, su don Primo Mazzolari. Venerdì 14 agosto , alle 21, “Nel nome di Maria: parole e musica per la pace”, veglia dell’Assunta a cura dell’associazione Lisolakecè.

, alle 21, “Nel nome di Maria: parole e musica per la pace”, veglia dell’Assunta a cura dell’associazione Lisolakecè. Sabato 15 agosto , alle 10.30, Eucaristia con la partecipazione del coro “I Polifonici Vicentini”, alle 11.30 inaugurazione delle mostre “Cantico delle creature di San Francesco”, sculture di Luciano De Marchi (in chiostro); “Nel silenzio di Francesco”, sculture di Tarcisio Poletto (in giardino); “Nata dalle mani”, dipinti su pannelli di Arianna Vidale (sala Sette Santi); contestualmente, ampia esposizione di libri; alle 17 Eucaristia.

, alle 10.30, Eucaristia con la partecipazione del coro “I Polifonici Vicentini”, alle 11.30 inaugurazione delle mostre “Cantico delle creature di San Francesco”, sculture di Luciano De Marchi (in chiostro); “Nel silenzio di Francesco”, sculture di Tarcisio Poletto (in giardino); “Nata dalle mani”, dipinti su pannelli di Arianna Vidale (sala Sette Santi); contestualmente, ampia esposizione di libri; alle 17 Eucaristia. Lunedì 17 agosto , alle 21, “Liberare e custodire la terra” con don Maurizio Patriciello.

, alle 21, “Liberare e custodire la terra” con don Maurizio Patriciello. Venerdì 21 agosto , alle 21, “Reimparare a vivere”, veglia condotta da don Luigi Verdi.

, alle 21, “Reimparare a vivere”, veglia condotta da don Luigi Verdi. Sabato 22 agosto , alle 21, “Viveva ad Assisi un uomo di nome Francesco”, concerto del gruppo Vera Letizia in cui si esibiranno: Donato Sansone (pluristrumentista e ideatore del programma), Matilde Bedin (flautista), Maria Parolini (soprano), Valentina Fin (soprano), Marco Baratto (tenore).

, alle 21, “Viveva ad Assisi un uomo di nome Francesco”, concerto del gruppo Vera Letizia in cui si esibiranno: Donato Sansone (pluristrumentista e ideatore del programma), Matilde Bedin (flautista), Maria Parolini (soprano), Valentina Fin (soprano), Marco Baratto (tenore). Domenica 23 agosto , festa di San Filippo Benizi, servo della vita, alle 10.30, Eucaristia con la benedizione dei pani; alle 18, visita guidata al santuario e chiostro a cura di Albano Berlaffa.

, festa di San Filippo Benizi, servo della vita, alle 10.30, Eucaristia con la benedizione dei pani; alle 18, visita guidata al santuario e chiostro a cura di Albano Berlaffa. Martedì 25 agosto , festa a Santa Maria: alle 8 Eucaristia, alle 17 benedizione dei bambini, alle 17.15 intrattenimento “Burattini e non solo…” con Flavio burattinaio, alle 19 Eucaristia presieduta dal parroco di Isola Vicentina e animata dal coro Santa Cecilia, diretto dal maestro Giuseppe Mantiero.

, festa a Santa Maria: alle 8 Eucaristia, alle 17 benedizione dei bambini, alle 17.15 intrattenimento “Burattini e non solo…” con Flavio burattinaio, alle 19 Eucaristia presieduta dal parroco di Isola Vicentina e animata dal coro Santa Cecilia, diretto dal maestro Giuseppe Mantiero. Giovedì 27 agosto , alle 21, “San Francesco: la piccolezza come via di pace” con fra Roberto Pasolini.

, alle 21, “San Francesco: la piccolezza come via di pace” con fra Roberto Pasolini. Domenica 30 agosto, incontro con il vescovo Christian Carlassare: alle 17, celebrazione della Messa; alle 18, testimonianza dal Sud Sudan “Il Vangelo della pace e della riconciliazione”. Notevole l’impegno del Gruppo di coordinamento della Fraternità a Santa Maria del Cengio. Il Comune di Isola Vicentina ha dato il suo patrocinio e contributo.

Maria Bertilla Franchetti

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